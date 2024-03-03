Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν της κυβέρνησης του Ισραήλ

Χιλιάδες πολίτες βγήκαν ξανά στους δρόμους σε πόλεις του Ισραήλ χθες Σάββατο το βράδυ για να διαδηλώσουν εναντίον της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, απαιτώντας πάνω απ’ όλα να κλείσει συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων που κρατά ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «εκλογές τώρα» στο Τελ Αβίβ. Άλλοι φώναζαν «είσαι επικεφαλής, εσύ φταις», στοχοποιώντας προσωπικά τον επικεφαλής της κυβέρνησης.

Ομιλήτρια σε συγκέντρωση, επιζήσασα της επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σε κατηγορώ, Μπίμπι, ότι κατέστρεψες όλες τις αξίες με τις οποίες μεγαλώσαμε τα παιδιά μας. Σε κατηγορώ (...) πως βύθισες μια ολόκληρη χώρα στο πένθος».

Επικριτές του δεξιού πρωθυπουργού, η δημοτικότητα του οποίου έχει κατακρημνιστεί μετά την επίθεση και τον πόλεμο που πυροδότησε στη Λωρίδα της Γάζας, ερίζουν πως υπονόμευσε την ασφάλεια του Ισραήλ, δίνοντας προτεραιότητα στην πολιτική του επιβίωση.

Πορεία διαμαρτυρίας συγγενών ομήρων ολοκληρώθηκε χθες στην Ιερουσαλήμ, στην επίσημη κατοικία του ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου. Σκοπός της ήταν να ασκηθεί πίεση προκειμένου να συναφθεί συμφωνία ώστε να απελευθερωθούν οι περίπου 100 ισραηλινοί όμηροι που θεωρείται πως είναι ακόμη ζωντανοί στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, διαδηλώσεις έγιναν επίσης χθες στη Χάιφα, στη Μπεερσέμπα και στην Καισάρεια, μπροστά σε εξοχική κατοικία του ισραηλινού πρωθυπουργού.

Την 7η Οκτωβρίου, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε έφοδο άνευ προηγουμένου στο νότιο Ισραήλ με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους πάνω από 1.160 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, κάπου 250 άνθρωποι απήχθησαν και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, παραμένουν όμηροι στον παλαιστινιακό θύλακο 130 και πλέον, από τους οποίους όμως 31 θεωρείται πως είναι νεκροί, μετά την απελευθέρωση 105 και πλέον ομήρων, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 240 Παλαιστινίων από το Ισραήλ, στα τέλη Νοεμβρίου, όταν κηρύχθηκε ανακωχή μιας εβδομάδας.

Σε αντίποινα για την επίθεση, το Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, την οποία χαρακτηρίζει, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ, «τρομοκρατική» οργάνωση.

Έκτοτε, ο ισραηλινός στρατός σφυροκοπεί ασταμάτητα τη Λωρίδα της Γάζας και από την 27η Οκτωβρίου διεξάγει χερσαίες επιχειρήσεις, που άρχισαν στο βόρειο τμήμα του θυλάκου και προοδευτικά μεταφέρθηκαν στο νότιο.

Στους ακατάπαυστους βομβαρδισμούς και στις χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι τώρα 30.320 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που δημοσιοποιήθηκε χθες Σάββατο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

