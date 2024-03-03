Λίβανος: Τρεις ένοπλοι της Χεζμπολάχ νεκροί σε πλήγμα του Ισραήλ

Η λιβανική Χεζμπολάχ ανακοίνωσε τον θάνατο τριών μελών της χθες Σάββατο, έπειτα από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα που έβαλε στο στόχαστρο, σύμφωνα με πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, το αυτοκίνητό τους στον νότιο Λίβανο, με φόντο την κατακόρυφη αύξηση της έντασης τους τελευταίους σχεδόν πέντε μήνες.

Από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, η Χεζμπολά εξαπολύει, στην πράξη καθημερινά, επιθέσεις εναντίον ισραηλινών θέσεων στα σύνορα. Το Ισραήλ ανταποδίδει εξαπολύοντας επιδρομές, ενίοτε στοχευμένες, εναντίον του λιβανικού ένοπλου κινήματος.

Με χωριστές ανακοινώσεις της, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε τους θανάτους τριών μαχητών της, χωρίς να δώσει διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, «εχθρικό drone στοχοποίησε όχημα (χθες) το πρωί σε δρόμο που οδηγεί στην παραθαλάσσια πόλη Νακούρα».

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στα σώματα ασφαλείας του Λιβάνου ανέφερε πως οι τρεις μαχητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν σε αυτό το πλήγμα.

Φωτογραφίες που τράβηξε συνεργάτης του AFP εικονίζουν όχημα που έχει απανθρακωθεί σε παραθαλάσσιο δρόμο.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε με δική του ανακοίνωση ότι έπληξε αυτοκίνητο στο οποίο, κατ’ αυτόν, επέβαιναν «τρομοκράτες οι οποίοι εκτόξευσαν ρουκέτες εναντίον του ισραηλινού εδάφους».

Πριν από την ισραηλινή επιδρομή, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε πως προχώρησε σε επίθεση με drone νωρίς το πρωί εναντίον στρατιωτικής θέσης στο βόρειο Ισραήλ.

Την Παρασκευή, ισραηλινός βομβαρδισμός εναντίον σπιτιού στην κοινότητα Ράμια, στον νότιο Λίβανο, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερα μέλη της Χεζμπολά, σύμφωνα με την παράταξη.

Τους τελευταίους σχεδόν πέντε μήνες εχθροπραξιών, τουλάχιστον 296 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μαχητές της Χεζμπολάχ και άλλων παρατάξεων-συμμάχων της, αλλά και τουλάχιστον 46 άμαχοι, έχουν σκοτωθεί στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στο βόρειο Ισραήλ έχουν σκοτωθεί 16 άνθρωποι —δέκα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και έξι άμαχοι—, σύμφωνα με τον στρατό.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί και στις δυο πλευρές των συνόρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

