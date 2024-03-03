Επίδειξη δύναμης του Τραμπ στην εσωκομματική διαδικασία των Ρεπουμπλικάνων

Ο Ντόναλντ Τραμπ επικράτησε στις εσωκομματικές ψηφοφορίες των Ρεπουμπλικάνων χθες Σάββατο σε άλλες δυο αμερικανικές πολιτείες —στο Μιζούρι και στο Μίσιγκαν—, σύμφωνα με ΜΜΕ, πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο στην εξασφάλιση του χρίσματος της παράταξής του ώστε να είναι ο υποψήφιός της στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Στο Μιζούρι, ο δισεκατομμυριούχος συνέτριψε τη μόνη πλέον αντίπαλό του στην κούρσα, τη Νίκι Χέιλι, κερδίζοντας όλες ανεξαιρέτως τις ψηφοφορίες στην πολιτεία, ανέφερε η εφημερίδα New York Times. Ενώ στο Μίσιγκαν, ο κ. Τραμπ εξασφάλισε (με 98%) και τους 39 εναπομείναντες αντιπροσώπους στο συνέδριο που αναδεικνύονταν στην πολιτεία σε ψηφοφορία περίπου 2.000 μελών του κόμματος, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο πρώην πρόεδρος είχε ήδη εξασφαλίσει ακόμη 16 αντιπροσώπους στη συγκεκριμένη πολιτεία.

Στις υβριδικές αυτές εσωκομματικές ψηφοφορίες υπήρχαν εκτιμήσεις λόγω διαφωνιών και σύγχυσης πως η κυρία Χέιλι θα μπορούσε να επωφεληθεί, που όμως δεν επαληθεύτηκαν.

Οι Ρεπουμπλικάνοι ψήφιζαν επίσης χθες στο Άινταχο, τρίτη πολιτεία, όπου το αποτέλεσμα δεν είναι μέχρι στιγμής γνωστό.

Ως τώρα, ο πρώην πρόεδρος έχει σαρώσει σε όλες τις εσωκομματικές ψηφοφορίες που έχουν διεξαχθεί (Άιοβα, Νιου Χάμσιρ, Νεβάδα, Παρθένες Νήσοι, Νότια Καρολίνα, πλέον Μίσιγκαν και Μιζούρι). Οι χθεσινές νίκες του καταγράφτηκαν τρεις ημέρες πριν από τη λεγόμενη «Σούπερ Τρίτη», μεθαύριο 5η Μαρτίου, κρίσιμο ραντεβού στο οποίο διεξάγονται ταυτόχρονα ψηφοφορίες σε 15 πολιτείες και μια αμερικανική περιοχή.

Πρακτικά όλοι οι πολιτικοί αναλυτές προεξοφλούν ότι στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου θα δοθεί η ρεβάνς ανάμεσα στον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και τον Ρεπουμπλικάνο προκάτοχό του Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

