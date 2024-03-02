Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γάζα: Τουλάχιστον δέκα Παλαιστίνιοι είναι νεκροί από μία αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών στην Ράφα

Η επιδρομή έπληξε μία περιοχή, στην οποία, βρίσκουν καταφύγιο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, έξω από το νοσοκομείο Emirate Hospital στο προάστιο Τελ-Αλ Σουλτάν στην Ράφα

Γάζα

Τουλάχιστον δέκα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από μία αεροπορική επιδρομή που έκαναν σήμερα οι Ισραηλινοί πλήττοντας μία μεγάλη σκηνή στην Ράφα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στην Γάζα.

Η επιδρομή έπληξε μία περιοχή, στην οποία, βρίσκουν καταφύγιο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, έξω από το νοσοκομείο Emirate Hospital στο προάστιο Τελ-Αλ Σουλτάν στην Ράφα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, ένας νοσηλευτής που εργάζονταν στο νοσοκομείο, είναι μεταξύ των νεκρών.

Ο ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε ένα αίτημα σχολιασμού του Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λωρίδα της Γάζας Μεσανατολικό Ισραήλ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark