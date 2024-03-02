Γάζα: Τουλάχιστον δέκα Παλαιστίνιοι είναι νεκροί από μία αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών στην Ράφα

Τουλάχιστον δέκα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από μία αεροπορική επιδρομή που έκαναν σήμερα οι Ισραηλινοί πλήττοντας μία μεγάλη σκηνή στην Ράφα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στην Γάζα.
Η επιδρομή έπληξε μία περιοχή, στην οποία, βρίσκουν καταφύγιο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, έξω από το νοσοκομείο Emirate Hospital στο προάστιο Τελ-Αλ Σουλτάν στην Ράφα.
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, ένας νοσηλευτής που εργάζονταν στο νοσοκομείο, είναι μεταξύ των νεκρών.
Ο ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε ένα αίτημα σχολιασμού του Reuters.
