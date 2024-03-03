Είναι αδύνατο να συζητηθεί η επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή της Μόσχας λέει η Ρωσία

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Μιχαήλ Γκαλούζιν και ο ειδικός απεσταλμένος για τις ευρασιατικές υποθέσεις της Κίνας Λι Χούι επισήμαναν πως είναι αδύνατο να συζητηθεί η επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή της Μόσχας στις όποιες συνομιλίες, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού ΥΠΕΞ.

Οι δυο αξιωματούχοι συναντήθηκαν κατά τον πρώτο σταθμό της δεύτερης περιοδείας του κινέζου ειδικού απεσταλμένου στην περιοχή προκειμένου να συζητηθεί ενδεχόμενη πολιτική λύση της ουκρανικής κρίσης. Ο Λι Χούι θα επισκεφθεί, πέρα από τη Ρωσία, την Ουκρανία, την Πολωνία και τη Γερμανία.

Στην «διεξοδική ανταλλαγή απόψεων» για την ουκρανική κρίση «ειπώθηκε πως οποιαδήποτε συζήτηση για πολιτική και διπλωματική διευθέτηση» είναι «αδύνατη χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας» και «χωρίς να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντά της στη σφαίρα της ασφάλειας», σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της ρωσικής διπλωματίας.

Δεν υπάρχει πάντως καμιά ένδειξη πως επίκεινται συνομιλίες ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, δυο χρόνια και πλέον μετά τη ρωσική εισβολή στην ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022.

