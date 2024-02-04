Λογαριασμός
Εθνική τραγωδία στη Χιλή: Τουλάχιστον 64 οι νεκροί στις πυρκαγιές, ο αριθμός αναμένεται να εκτοξευτεί - Συγκλονιστικά βίντεο

"Δυστυχώς μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπάρχουν 64 νεκροί. Ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί, γνωρίζουμε ότι θα αυξηθεί σημαντικά" δήλωσε ο πρόεδρος της Χιλής

Chile

Εθνική τραγωδία στη Χιλή... Τουλάχιστον 64 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις δασικές πυρκαγιές που σαρώνουν την περιφέρεια του Βαλπαραΐσο στα κεντρικά της χώρα ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Γκαμπριέλ Μπόριτς, διευκρινίζοντας ότι ο νέος απολογισμός αναμένεται να "αυξηθεί σημαντικά".

"Δυστυχώς μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπάρχουν 64 νεκροί. Ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί, γνωρίζουμε ότι θα αυξηθεί σημαντικά", δήλωσε ο Μπόριτς σε τηλεοπτική του ομιλία προς το έθνος από την πόλη Κιλπουέ, που βρίσκεται στα περίχωρα της Βίνια ντελ Μαρ, γειτονιές της οποίας απανθρακώθηκαν.

Στην Κιλπουέ, σχεδόν 90 χλμ. βορειοδυτικά του Σαντιάγο, μια ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου μπόρεσε να δει ολόκληρες γειτονιές και αυτοκίνητα απανθρακωμένα. Εκεί, χιλιάδες κάτοικοι έμειναν εγκλωβισμένοι για αρκετές ώρες την Παρασκευή, καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν με το αυτοκίνητο.

"Αυτή είναι η μεγαλύτερη τραγωδία που βιώνουμε μετά τον σεισμό του 2010", δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπόριτς, αναφερόμενος στον σεισμό μεγέθους 8,8 βαθμών τον οποίο ακολούθησε τσουνάμι στις 27 Φεβρουαρίου του 2010, με περισσότερους από 500 νεκρούς και πολλές καταστροφές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

