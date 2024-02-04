Εθνική τραγωδία στη Χιλή... Τουλάχιστον 64 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις δασικές πυρκαγιές που σαρώνουν την περιφέρεια του Βαλπαραΐσο στα κεντρικά της χώρα ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Γκαμπριέλ Μπόριτς, διευκρινίζοντας ότι ο νέος απολογισμός αναμένεται να "αυξηθεί σημαντικά".

"Δυστυχώς μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπάρχουν 64 νεκροί. Ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί, γνωρίζουμε ότι θα αυξηθεί σημαντικά", δήλωσε ο Μπόριτς σε τηλεοπτική του ομιλία προς το έθνος από την πόλη Κιλπουέ, που βρίσκεται στα περίχωρα της Βίνια ντελ Μαρ, γειτονιές της οποίας απανθρακώθηκαν.

Drone footage showing the absolute devastation caused by the forest fires in Chile. So far, 51 are confirmed dead, many missing and thousands of homes have been destroyed! #ChileFires #ViñaDelMar



Just horrific!! 😭



📹 Agence France-Presse via @UlloaG_Fernando pic.twitter.com/y8bDzeYrMs — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 4, 2024

Στην Κιλπουέ, σχεδόν 90 χλμ. βορειοδυτικά του Σαντιάγο, μια ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου μπόρεσε να δει ολόκληρες γειτονιές και αυτοκίνητα απανθρακωμένα. Εκεί, χιλιάδες κάτοικοι έμειναν εγκλωβισμένοι για αρκετές ώρες την Παρασκευή, καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν με το αυτοκίνητο.

🚨🇨🇱BREAKING: CHILE WILDFIRES - 64 DEAD SO FAR



Deadly fires have ripped through the Valparaíso Province, killing at least 64 people and destroying properties.



Chile's President Boric: "We know that figure is going to grow, it's going to grow significantly."



It is expected to… pic.twitter.com/bHxdMg6fZV — Ambreen 🇵🇸💖 (@AmbreenSarfraz) February 4, 2024

"Αυτή είναι η μεγαλύτερη τραγωδία που βιώνουμε μετά τον σεισμό του 2010", δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπόριτς, αναφερόμενος στον σεισμό μεγέθους 8,8 βαθμών τον οποίο ακολούθησε τσουνάμι στις 27 Φεβρουαρίου του 2010, με περισσότερους από 500 νεκρούς και πολλές καταστροφές.

