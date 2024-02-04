Νεκρός από σφαίρες ληστή που επιχείρησε να κλέψει το αυτοκίνητό του, είναι ο πρώην συνεργάτης του Τραμπ και μέλος της κυβέρνησής του, Μάικλ Γκιλ.

Όπως μεταδίδει το Fox News, ο Γκιλ που υπηρέτησε ως επικεφαλής του προσωπικού στην Επιτροπή Εμπορικών Συμβάσεων Συμβάσεων Εμπορευμάτων (CFTC), βρισκόταν το απόγευμα του Σαββάτου στο αυτοκίνητό του όταν μπήκε μέσα ληστής και τον πυροβόλησε.

Η αστυνομία ταυτοποίησε ως ύποπτο έναν 28χρονο, ο οποίος προσπάθησε να κλέψει κι άλλο όχημα περίπου μία ώρα αργότερα ενώ στη συνέχεια πλησίασε άλλους πολίτες και ζήτησε τα κλειδιά τους.

Δείτε το βίντεο από το σημείο που έπεσε νεκρός ο πρώην συνεργάτης του Τραμπ:

Watch the latest video at foxnews.com

Ο 28χρονος δράστης λίγη ώρα αργότερα έπεσε νεκρός από τις σφαίρες αστυνομικών.

Η σύζυγος του Γκιλ, Κριστίνα, μετέδωσε την είδηση ​​του θανάτου του συζύγου της στο FOX 5 DC.

Do you think that this was a setup? pic.twitter.com/GQpMBdv7zG — FOX NIIGHT (@FOXNIIGHTGALAXY) February 4, 2024

Πηγή: skai.gr

