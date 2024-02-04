Λογαριασμός
Ουάσιγκτον: Νεκρός από πυροβολισμούς πρώην συνεργάτης του Τραμπ - Δείτε βίντεο

Η αστυνομία ταυτοποίησε ως ύποπτο έναν 28χρονο

Νεκρός ορώην συνεργάτης του Τραμπ

Νεκρός από σφαίρες ληστή που επιχείρησε να κλέψει το αυτοκίνητό του, είναι ο πρώην συνεργάτης του Τραμπ και μέλος της κυβέρνησής του, Μάικλ Γκιλ.

Όπως μεταδίδει το Fox News, ο Γκιλ που υπηρέτησε ως επικεφαλής του προσωπικού στην Επιτροπή Εμπορικών Συμβάσεων Συμβάσεων Εμπορευμάτων (CFTC), βρισκόταν το απόγευμα του Σαββάτου στο αυτοκίνητό του όταν μπήκε μέσα ληστής και τον πυροβόλησε. 

Η αστυνομία ταυτοποίησε ως ύποπτο έναν 28χρονο, ο οποίος προσπάθησε να κλέψει κι άλλο όχημα περίπου μία ώρα αργότερα ενώ  στη συνέχεια πλησίασε άλλους πολίτες και ζήτησε τα κλειδιά τους.

Δείτε το βίντεο από το σημείο που έπεσε νεκρός ο πρώην συνεργάτης του Τραμπ:

Ο 28χρονος δράστης λίγη ώρα αργότερα έπεσε νεκρός από τις σφαίρες αστυνομικών.

Η σύζυγος του Γκιλ, Κριστίνα, μετέδωσε την είδηση ​​του θανάτου του συζύγου της στο FOX 5 DC.

