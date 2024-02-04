Τουλάχιστον 46 νεκροί στις πυρκαγιές στη Χιλή

Τουλάχιστον 46 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών που συνεχίζουν να μαίνονται στην κεντρική και στη νότια Χιλή, ανακοίνωσε χθες Σάββατο ο πρόεδρος της χώρας Γκαμπριέλ Μπόριτς, προειδοποιώντας πως ο απολογισμός των θυμάτων δεν είναι παρά προσωρινός.

Έπειτα από ανάπαυλα, οι πυρκαγιές αναζωπυρώθηκαν στην τουριστική επαρχία Βαλπαραΐσο, όπου βρίσκεται η περίφημη λουτρόπολη Βίνια δελ Μαρ, οι παραλίες της οποίας προσελκύουν πολύ κόσμο αυτή την περίοδο του καλοκαιριού του νότιου ημισφαιρίου, εν μέσω κυμάτων καύσωνα.

Οι φλόγες απανθράκωσαν μόνο χθες εκτάσεις σχεδόν 430.000 στρεμμάτων, κυρίως στις ακτές της χώρας στον Ειρηνικό Ωκεανό, ενημέρωσε η υπουργός Εσωτερικών Καρολίνα Τοά.

«Σαράντα άνθρωποι πέθαναν εξαιτίας των πυρκαγιών, άλλοι έξι (υπέκυψαν) εξαιτίας των εγκαυμάτων» που υπέστησαν, είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος Μπόριτς στον Τύπο, έπειτα από υπέρπτηση στην πληγείσα περιοχή με ελικόπτερο. «Ξέρουμε πως αυτοί (οι αριθμοί) θα αυξηθούν», τόνισε. «Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη».

Πρόκειται για «καταστροφή άνευ προηγουμένου», η Βαλπαραΐσο «ουδέποτε βίωσε» πυρκαγιές «τέτοιου εύρους», υπογράμμισε η Μακαρένα Ριπαμόντι, η δήμαρχος της Βίνια δελ Μαρ, που υφίσταται βαρύ χτύπημα.

Σφοδροί άνεμοι ενίσχυσαν τις φλόγες, πέπλο μαύρου καπνού κάλυπτε τους δρόμους, ενώ ακούγονταν αλλεπάλληλες εκρήξεις, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι αρχές επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 21:00 (τοπική ώρα· 02:00 ώρα Ελλάδας), μεταξύ άλλων για να διευκολύνουν τον εφοδιασμό με καύσιμα των δυνάμεων που μάχονται για να ελέγξουν τις πυρκαγιές, κάτι που ήταν «προτεραιότητα», σύμφωνα με τον υφυπουργό Εσωτερικών Μανουέλ Μονσάλβε.

Οι αρχές απηύθυναν νέες εκκλήσεις σε κατοίκους να εγκαταλείψουν εσπευσμένα περιοχές, χωρίς να είναι δυνατό να εξακριβωθεί πόσοι ακριβώς έχουν παραμείνει σε σπίτια που απειλούνται από την πύρινη λαίλαπα.

Συνολικά, 92 πυρκαγιές χαρακτηρίζονταν ενεργές χθες Σάββατο το μεσημέρι, από τις οποίες οι 40 θεωρείτο ότι έχουν τεθεί υπό έλεγχο, κυρίως στον νομό Βαλπαραΐσο, καθως και σε τομείς στο κεντρικό και στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

«Κόλαση»

Στους λόφους της πόλης Βαλπαραΐσο, όπου κείτονταν στους δρόμους κουφάρια εκατοντάδων απανθρακωμένων αυτοκινήτων, χιλιάδες πολίτες βρήκαν χθες το πρωί τα σπίτια τους καμμένα.

Ο Λουίς Βιάλ, συνταξιούχος, 69 ετών, αδυνατούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μπροστά στα απομεινάρια του σπιτιού του, στη Βίγια Ιντεπεντένσια, όπου βρέθηκαν 19 θύματα. «Μέσα σ’ ένα λεπτό, χάσαμε τα πάντα», είπε.

«Ήταν κόλαση, οι εκρήξεις (...) Προσπαθούσα να βοηθήσω τον γείτονά μου να σβήσει τη φωτιά στο αυτοκίνητό του, πίσω το σπίτι μου άρχιζε να καίγεται. Έπεφτε βροχή στάχτης», είπε ο Ροδρίγο Πουλγκάρ, οδηγός, που επίσης έχασε τη σπίτι του στην Ελ Ολιβάρ, περιοχή όπου οι καταστροφές είναι από τις πιο εκτεταμένες.

Πυροσβέστες δίνουν αγώνα χωρίς ανάσα από προχθές Παρασκευή για να περιορίσουν δεκάδες εστίες στις επαρχίες Βαλπαραΐσο και Ο’ Χίγκινς, στην κεντρική Χιλή, όπως επίσης στη Μάουλε, την Μπιομπίο, τη Λα Αραουκανία και τη Λος Λάγος (νότια).

Σύμφωνα με την υπουργό Εσωτερικών Τοά, «η προτεραιότητα είναι οι πυρκαγιές στη Βαλπαραΐσο», διότι μαίνονται «σε μικρή απόσταση από αστικές ζώνες».

Οι περιοχές που πλήττονται, από 80 ως 120 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Σαντιάγο, είναι γεμάτες επιχειρήσεις, οινοπαραγωγικές, αγροτικές, δασικών εκμεταλλεύσεων...

Ο πρόεδρος Μπόριτς κήρυξε προχθές κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για να διατεθούν «όλα τα απαραίτητα μέσα», μπροστά την εξάπλωση των πυρκαγιών. Δεκατέσσερα πλοία και πέντε ελικόπτερα έχουν κινητοποιηθεί στο πλαίσιο των επιχειρήσεων.

«Βροχή καιόμενης στάχτης»

«Λάβαμε επείγουσα προειδοποίηση στα κινητά κι άρχισε να πέφτει βροχή καιόμενης στάχτης», αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο νωρίτερα η Ιβόν Γκουσμάν τηλεφωνικά.

Η 63χρονη, που εγκατέλειψε το σπίτι της στην Κιλπουέ, πόλη 90 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Σαντιάγο, αποκλείστηκε για ώρες μέσα στο αυτοκίνητό της μαζί με την ενενηντάρα πεθερά της, όπως και μεγάλος αριθμός ανθρώπων που προσπαθούσαν απεγνωσμένα να ξεφύγουν από τις φλόγες.

Από την Τετάρτη, η θερμοκρασία κυμαίνεται περί τους 40° Κελσίου στην κεντρική Χιλή και στην πρωτεύουσα Σαντιάγο.

«Αυτά τα επεισόδια είναι ολοένα περισσότερο επαναλαμβανόμενα, γι’ αυτό βλέπουμε κάθε χρόνο ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών», τόνισε στο παράρτημα του CNN στη Χιλή ο Πάμπλο Λόμπος, αρμόδιος για την προστασία από τις πυρκαγιές στην υπηρεσία δασών της χώρας (CONAF).

Ο καύσωνας χαρακτηρίζεται συνέπεια του κλιματικού φαινομένου Ελ Νίνιο, που πλήττει το τρέχον διάστημα τον νότιο κώνο της Λατινικής Αμερικής, εν μέσω θερινής περιόδου, προκαλώντας δασικές πυρκαγιές που επιτείνει η κλιματική αλλαγή.

Πέρυσι, οι πυρκαγιές που έπληξαν τη Χιλή τη θερινή περίοδο στοίχισαν τη ζωή σε 27 ανθρώπους, και τότε εν μέσω κύματος καύσωνα με θερμοκρασίες-ρεκόρ.

Μετά τη Χιλή και την Κολομβία, κύματα καύσωνα αναμένεται να πλήξουν τις επόμενες ημέρες την Αργεντινή, την Παραγουάη και τη Βραζιλία.

