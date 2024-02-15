Η Χεζμπολάχ ανέφερε σήμερα ότι εκτόξευσε «δεκάδες ρουκέτες» προς την Κιριάτ Σμονά στο βόρειο Ισραήλ σε αντίποινα για τον θάνατο 10 αμάχων σε ισραηλινές επιδρομές χθες στο νότιο Λίβανο.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του σιιτικού ένοπλου κινήματος είπε στο Reuters ότι το Ισραήλ θα «πληρώσει» για τους χθεσινούς βομβαρισμούς χτυπήματα, τους οποίους χαρακτήρισε «έγκλημα».

Ισραηλινοί γιατροί και αστυνομία είπαν ότι ρουκέτες έπληξαν το Κιριάτ Σμονά, προκαλώντας ζημιές.

Δεν έχει υπάρξει άμεση ενημέρωση για θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

