Ο Τζούλιαν Ασάνζ «θα πεθάνει» εάν εκδοθεί, προειδοποιεί η σύζυγός του

Η σύζυγος του Τζούλιαν Ασάνζ, Στέλλα Ασάνζ, προειδοποίησε σήμερα ότι ο ιδρυτής του Wikileaks θα πέθαινε εάν εκδιδόταν στις ΗΠΑ, όπου διώκεται για μαζική διαρροή εγγράφων, πριν από την εξέταση νέας προσφυγής του στο Λονδίνο.

«Η υγεία του εξασθενεί σωματικά και ψυχικά. Η ζωή του κινδυνεύει κάθε ημέρα που παραμένει στη φυλακή και εάν εκδοθεί, θα πεθάνει», δήλωσε η ίδια κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με το περιβάλλον του, ο Τζούλιαν Ασάνζ θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια ακροαματική διαδικασία σε μία από τις τελευταίες, ενδεχομένως, προσφυγές του ενάντια στην έκδοσή του.

Δύο Βρετανοί δικαστές αναμένεται να επανεξετάσουν την 20η και 21η Φεβρουαρίου την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λονδίνου, που ελήφθη την 6η Ιουνίου, να αρνηθεί στον Ασάνζ την άδεια να ασκήσει έφεση κατά της έκδοσής του στις ΗΠΑ, την οποία αποδέχθηκε τον Ιούνιο του 2022 η βρετανική κυβέρνηση.

Εάν υπάρξει απόφαση υπέρ του, η έφεσή του θα εξεταστεί επί της ουσίας. Σε περίπτωση απόρριψης, θα έχει εξαντλήσει όλες τις νομικές οδούς προσφυγής στο Ηνωμένο Βασίλειο, ωστόσο το περιβάλλον του λέει πως θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ερωτηθείσα σχετικά με τα δύο παιδιά του ζευγαριού, η Στέλλα Ασάνζ απάντησε πως δεν γνωρίζουν σχετικά με τη δικαστική μάχη κατά της έκδοσής του: «Ο Τζούλιαν κι εγώ προστατεύουμε τα παιδιά».

Ο Τζούλιαν Ασάνζ, αυστραλιανής υπηκοότητας, που είναι φυλακισμένος στο Λονδίνο από τον Απρίλιο του 2019, βρίσκεται αντιμέτωπος με κάθειρξη δεκάδων ετών στις ΗΠΑ, όπου διώκεται επειδή δημοσίευσε από το 2010 περισσότερα από 700.000 εμπιστευτικά έγγραφα σχετικά με στρατιωτικές και διπλωματικές δραστηριότητες των ΗΠΑ, ιδίως στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Ο αρχισυντάκτης του Wikileaks, Κρίστιν Χράφνσον, υπογράμμισε πως η έκδοση του Τζούλιαν Ασάνζ θα δημιουργούσε ένα προηγούμενο για τις «σκοτεινές και σοβαρές επιπτώσεις για την ελευθερία του Τύπου σε ολόκληρο τον κόσμο».

«Υπερασπιζόμαστε τον Τζούλιαν Ασάνζ λόγω της συνεισφοράς του στη δημοσιογραφία», «πιστεύουμε ότι αυτή η υπόθεση έχει πολλές συνέπειες για τη δημοσιογραφία και την ελευθερία του Τύπου», δήλωσε η Ρεμπέκα Βενσάν, διευθύντρια στους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα (Reporter Sans Frontières- RSF).

Ο Ασάνζ συνελήφθη από τη βρετανική αστυνομία το 2019 αφότου παρέμεινε 7 χρόνια κλεισμένος στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο για να αποφύγει την έκδοσή του στη Σουηδία όπου εκκρεμούσε έρευνα σε βάρος του για βιασμό, η οποία αρχειοθετήθηκε το 2019. Αυτή τη στιγμή κρατείται στη φυλακή υψίστης ασφαλείας του Μπέλμαρς, στο ανατολικό Λονδίνο.

Η βρετανική δικαιοσύνη έδωσε το πράσινο φως για την έκδοση του Τζούλιαν Ασάνζ αφότου οι ΗΠΑ παρείχαν εγγυήσεις ότι δεν θα φυλακιστεί στη φυλακή υψίστης ασφαλείας ADX στη Φλωρεντία (Κολοράντο).

Όμως, οι προειδοποιήσεις είναι τέτοιες που αυτή η δέσμευση «δεν αξίζει ούτε καν το χαρτί πάνω στο οποίο είναι γραμμένη», εκτιμά ο αρχισυντάκτης του Wikileaks.

Σε περίπτωση έκδοσης, «ο Τζούλιαν θα βρεθεί σε μια τρύπα, τόσο βαθιά που δεν θα τον ξαναδούμε ποτέ», τόνισε η Στέλλα Ασάνζ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.