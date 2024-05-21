Δεκατρία κτήρια εκκενώθηκαν στο Ποτσουόλι της Κάτω Ιταλίας, μετά τις συνεχείς σεισμικές δονήσεις που καταγράφηκαν από χθες, Δευτέρα, το απόγευμα στα Φλεγραία Πεδία. Οι δονήσεις, μέσα σε δώδεκα ώρες, ξεπέρασαν τις 160, με ισχυρότερη εκείνη που σημειώθηκε στις 8:10 το βράδυ, τοπική ώρα, μεγέθους 4,4 βαθμών. Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία όλης αυτής της περιοχής έξω από την Νάπολη παρέμειναν κλειστά.

#Terremoto a Napoli.



Una scossa di terremoto così forte non si registrava da quarant'anni, ci siamo recati a #Pozzuoli e non solo abbiamo registrato live una delle scosse che hanno colpito la popolazione, ma abbiamo raccolto anche le testimonianze degli abitati lì presenti pic.twitter.com/EP0s9nt1aI May 21, 2024

Παράλληλα, πάντα για προληπτικούς λόγους, μεταφέρθηκαν σε άλλο σωφρονιστικό ίδρυμα 140 κρατούμενες που βρίσκονταν στις φυλακές του Ποτσουόλι. Οι περισσότεροι κάτοικοι, που την περασμένη νύχτα κοιμήθηκαν σε αυτοκίνητα και σε ανοικτούς χώρους, τις ώρες αυτές επιστρέφουν σταδιακά στα σπίτια τους. Από την μέχρι τώρα σεισμική δραστηριότητα δεν έχουν προκύψει τραυματίες ούτε σοβαρές υλικές ζημιές. Υπάρχουν μόνον ρωγμές σε παλιά σπίτια και , όπως διαπιστώθηκε, έπεσαν σοβάδες από προσόψεις κτιρίων σε στενούς δρόμους της περιοχής.

#Terremoto a Pozzuoli, avvertito anche molto a Napoli e nella zona nord di Napoli. Colleghi mi mandano video e audio inquietanti. Le scosse vanno avanti da mesi ma "tutto tace". Mi auguro che le autorità abbiano una coscienza, non solo di tipo neoliberista. pic.twitter.com/UtT6ZOPKKT — Giovanni JP Papach (@JPFeelgood) May 20, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.