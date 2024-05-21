Λογαριασμός
Ιταλία: Μπαράζ σεισμικών δονήσεων στα Φλεγραία Πεδία - Πάνω από 160 μέσα σε 12 ώρες - 13 κτήρια εκκενώθηκαν στο Ποτσουόλι (Βίντεο)

Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία όλης αυτής της περιοχής έξω από την Νάπολη παρέμειναν κλειστά

Pozzuoli

Δεκατρία κτήρια εκκενώθηκαν στο Ποτσουόλι της Κάτω Ιταλίας, μετά τις συνεχείς σεισμικές δονήσεις που καταγράφηκαν από χθες, Δευτέρα, το απόγευμα στα Φλεγραία Πεδία. Οι δονήσεις, μέσα σε δώδεκα ώρες, ξεπέρασαν τις 160, με ισχυρότερη εκείνη που σημειώθηκε στις 8:10 το βράδυ, τοπική ώρα, μεγέθους 4,4 βαθμών. Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία όλης αυτής της περιοχής έξω από την Νάπολη παρέμειναν κλειστά.

Παράλληλα, πάντα για προληπτικούς λόγους, μεταφέρθηκαν σε άλλο σωφρονιστικό ίδρυμα 140 κρατούμενες που βρίσκονταν στις φυλακές του Ποτσουόλι. Οι περισσότεροι κάτοικοι, που την περασμένη νύχτα κοιμήθηκαν σε αυτοκίνητα και σε ανοικτούς χώρους, τις ώρες αυτές επιστρέφουν σταδιακά στα σπίτια τους. Από την μέχρι τώρα σεισμική δραστηριότητα δεν έχουν προκύψει τραυματίες ούτε σοβαρές υλικές ζημιές. Υπάρχουν μόνον ρωγμές σε παλιά σπίτια και , όπως διαπιστώθηκε, έπεσαν σοβάδες από προσόψεις κτιρίων σε στενούς δρόμους της περιοχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

