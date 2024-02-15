Μαυροβούνιο: Τέσσσερις νεκροί από πυρκαγιά σε καταυλισμό Ρομά

Μια ηλικιωμένη γυναίκα και τρεις ανήλικοι έχασαν τη ζωή τους σήμερα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε έναν καταυλισμό Ρομά στην πόλη Μπαρ, στα παράλια του Μαυροβουνίου στην Αδριατική Θάλασσα.

Οι ανήλικοι ήταν ηλικίας 11, 15 και 17 ετών. Η αστυνομία ανέφερε στη δημόσια τηλεόραση RTCG ότι από την πυρκαγιά καταστράφηκαν πολλά παραπήγματα του καταυλισμού.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα Μιριάνα Τάνκοσιτς Βούτσιτσνιτς, η φωτιά φαίνεται ότι ξεκίνησε από μια ξυλόσομπα.

Το τοπικό συμβούλιο των Ρομά υπογράμμισε στην ανακοίνωσή του ότι «συνιστά σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα» το γεγονός ότι πολλές οικογένειες ζουν σε προκατασκευασμένα δωμάτια, χωρίς ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης και κάλεσε τις αρχές να παράσχουν στους Ρομά κατάλληλα καταλύματα.

Η κοινότητα των Ρομά αποτελεί το 1% του συνολικού πληθυσμού των 620.000 κατοίκων του Μαυροβουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

