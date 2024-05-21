Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σχολιάζοντας τη συντριβή ελικοπτέρου που στοίχισε τη ζωή στον Ιρανό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραϊσί, δήλωσε σήμερα ότι οι αμερικανικές κυρώσεις επιδείνωσαν την ασφάλεια της αεροπλοΐας.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι εικόνες από το σημείο της συντριβής έδειξαν το αμερικανικής κατασκευής ελικόπτερο Bell 212, στο οποίο επέβαινε ο Ραϊσί, κατέπεσε σε κορυφή βουνού, αν και δεν υπάρχει επίσημη αναφορά για τα αίτια του δυστυχήματος.

Το Ιράν ήταν βασικός αγοραστής ελικοπτέρων Bell κατά τη διακυβέρνηση του Σάχη πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, αν και η ακριβής προέλευση του αεροσκάφους που συνετρίβη δεν είναι σαφής. Δεκάδες κυρώσεις δυσκολεύουν το Ιράν να αποκτήσει εξαρτήματα ή να αναβαθμίσει τα αεροσκάφη του.

«Οι Αμερικανοί το αποκηρύττουν αυτό, αλλά η αλήθεια είναι πως άλλες χώρες, σε βάρος των οποίων οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν κυρώσεις, δεν λαμβάνουν ανταλλακτικά για αμερικανικό εξοπλισμό, μεταξύ άλλων και για την αεροπορία», δήλωσε ο Λαβρόφ, αναφερόμενος στο δυστύχημα.

«Μιλάμε για τη σκόπιμη πρόκληση βλάβης σε απλούς πολίτες που χρησιμοποιούν αυτά τα μεταφορικά μέσα, και όταν δεν δίδονται ανταλλακτικά, αυτό συνδέεται άμεσα με υποβάθμιση στο επίπεδο της ασφάλειας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

