Τα κράτη-μέλη της ΕΕ άναψαν το τελικό πράσινο φως για τη χρήση των κερδών από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας στην ΕΕ, με σκοπό να εξοπλίσουν την Ουκρανία.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Βελγική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, «το Συμβούλιο επιβεβαίωσε τη συμφωνία να χρησιμοποιηθούν τα έκτακτα κέρδη από τα ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας για την υποστήριξη της στρατιωτικής αυτοάμυνας και ανοικοδόμησης της Ουκρανίας στο πλαίσιο της ρωσικής επιθετικότητας».

Στις 8 Μαίου τα κράτη-μέλη είχαν καταλήξει σε μια «καταρχήν συμφωνία» και σήμερα την τελική απόφαση έλαβε το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Από τα κέρδη των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας μπορούν να αντληθούν περίπου δυόμισι με τρία δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Από αυτά το 90% θα χρησιμοποιηθεί για στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας και το 10% για την ανοικοδόμηση της χώρας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εντός του καλοκαιριού η ΕΕ αναμένεται να εκταμιεύσει από τα έκτακτα κέρδη των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων στην ΕΕ, το πρώτο δισεκατομμύριο ευρώ για να αγοράσει όπλα για την Ουκρανία.

Υπολογίζεται ότι τα ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας στην ΕΕ, από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ανέρχονται σε περίπου 210 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων βρίσκεται στο Βέλγιο και το διαχειρίζεται ο διεθνής οργανισμός διαχείρισης κεφαλαίων Euroclear.

Πηγή: skai.gr

