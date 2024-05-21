Στη σύλληψη ενός 25χρονου, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και για άσκοπους πυροβολισμούς, προχώρησαν σε περιοχή του Δήμου Γόρτυνας, αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου.

Η σύλληψη, σύμφωνα με την Αστυνομία, έγινε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με υπόθεση άσκοπων πυροβολισμών την περασμένη Κυριακή (19.05.2024) στη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης.

Συγκεκριμένα, σήμερα το πρωί (21-5-2024) έγινε έρευνα στην οικία του 25χρονου αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πολεμικό όπλο τύπου Kalashnikov, δύο πιστόλια, δύο κυνηγετικά όπλα, ένα αεροβόλο όπλο, τέσσερις γεμιστήρες διαφόρων τύπων, 347 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων και 83 κάλυκες.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.

Πηγή: skai.gr

