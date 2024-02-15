Εννέα μετανάστες που επιχειρούσαν να φτάσουν στην Ευρώπη έχασαν τη ζωή τους όταν το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν έμεινε ακυβέρνητο στα ανοιχτά της Τυνησίας, λόγω μηχανικής βλάβης, όπως έγινε γνωστό από τις αρχές της χώρας αυτής.

Το πλοιάριο, στο οποίο επέβαιναν περισσότεροι από 50 άνθρωποι διαφόρων εθνικοτήτων, είχε αποπλεύσει «από τα παράλια γειτονικής χώρας» και εντοπίστηκε σήμερα από την τυνησιακή ακτοφυλακή στα ανοιχτά της πόλης Ζαρζίς, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της Εθνοφρουράς Χουσέμ Εντίν Τζεμπάμπλι.

Τυνησιακά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η χώρα προέλευσης του σκάφους ήταν η Λιβύη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνοφρουράς, το πλοιάριο υπέστη μηχανική βλάβη λόγω διαρροής νερού. Εννέα μετανάστες έχασαν τη ζωή τους, είπε ο Λάσαντ Χορ, ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας του Κυβερνείου της Μεντενίν, στην οποία υπάγεται η Ζαρζίς. «Είναι πολύ πιθανόν να πέθαναν από ασφυξία, λόγω των καπνών από τα καύσιμα μέσα στο σκάφος», πρόσθεσε.

Οι μετανάστες ήταν όλοι τους άνδρες και προέρχονταν από την Αίγυπτο, τη Συρία, το Πακιστάν και το Μπανγκλαντές.

Πλοιάρια που αποπλέουν από τη Λιβύη για την Ευρώπη παρουσιάζουν συχνά βλάβες στα ανοιχτά της Τυνησίας, η οποία είναι επίσης ένας σημαντικός σταθμός αναχώρησης για πολλούς μετανάστες. Την Δευτέρα η τυνησιακή ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι αγνοούνται 17 Τυνήσιοι που είχαν αναχωρήσει μια εβδομάδα νωρίτερα από την περιοχή της Μπιζέρτα, στα βόρεια. Στις 8 Φεβρουαρίου, 13 Σουδανοί πρόσφυγες σκοτώθηκαν και άλλοι 27 αγνοούνται μέχρι και σήμερα, αφού βυθίστηκε το πλοιάριο με το οποίο είχαν αναχωρήσει από το Σφαξ με σκοπό να φτάσουν στην Ιταλία, οι κοντινότερες ακτές της οποίας απέχουν από την Τυνησία 150 χιλιόμετρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

