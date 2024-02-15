Λογαριασμός
IDF: Νεκρός σε πλήγμα διοικητής της Χεζμπολάχ του Λιβάνου

Ο αλ-Ντεμπς ήταν ο εγκέφαλος βομβιστικής επίθεσης στην άκρη ενός δρόμου του βορείου Ισραήλ τον περασμένο Μάρτιο και συμμετείχε σε διασυνοριακές μάχες από τον Οκτώβριο

χεζμπολαχ

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε σήμερα ότι σκότωσε κατά τη διάρκεια αεροπορικού πλήγματος χθες βράδυ στην πόλη Ναμπατιέχ του Λιβάνου έναν υψηλόβαθμο διοικητή του ισλαμιστικού κινήματος Χεζμπολάχ του Λιβάνου, τον Αλί αλ-Ντεμπς, και δύο άλλους συνεργάτες του έναν αναπληρωτή του και έναν μαχητή της οργάνωσης. .

«Χθες βράδυ, ένας διοικητής της δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ, ο Αλί Μοχάμεντ αλ-Ντεμπς, ο αναπληρωτής του, Ιμπραχίμ 'Ισα, και ένας άλλος τρομοκράτης σκοτώθηκαν», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωσή του διευκρινίζοντας ότι τους «εξόντωσε».

Ο Αλί Μοχάμεντ αλ-Ντεμπς ήταν ο εγκέφαλος του τρομοκρατικού χτυπήματος στο Megiddo το 2023 - μία βομβιστική επίθεση στην άκρη ενός δρόμου του βορείου Ισραήλ. 

Επίσης εμπλεκόταν σε πολλές επιθέσεις της Χεζμπολάχ σε ισραηλινό έδαφος, από την επίθεση της Χαμάς  στις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας είχε δηλώσει ότι τρία μέλη της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν σε πλήγματα την Τετάρτη, πληροφορία που δεν είχε επιβεβαιωθεί έως τώρα από το κίνημα του Λιβάνου ή τον ισραηλινό στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ισραήλ Χεζμπολάχ
