Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Μια ανανεωμένη λίστα με πρεσβείες ξένων κρατών στο Λονδίνο που εγκαλούνται για άρνηση καταβολής «οφειλών» του τέλους κυκλοφοριακής συμφόρησης (Congestion Charge) δημοσίευσε το TfL, δηλαδή ο οργανισμός συγκοινωνιών της βρετανικής πρωτεύουσας.

Το Congestion Charge επιβάλλεται από το 2003 στα οχήματα που εισέρχονται στο κέντρο της πόλης.

Στην κορυφή των «παραβατών» σύμφωνα με το TfL είναι η πρεσβεία των ΗΠΑ, με «εκκρεμείς οφειλές» που ανέρχονται σε 14,6 εκ. λίρες.

Στην 24η θέση της λίστας βρίσκεται η Ελλάδα που φέρεται να χρωστά 1.665.450 λίρες (από το 2003 ως και τις 31/12/23).

Οι διπλωμάτες ισχυρίζονται ότι θα πρέπει να εξαιρούνται διότι θεωρούν τη χρέωση ως φόρο, από τον οποίο προστατεύονται με βάση τη Σύμβαση της Βιέννης.

Το TfL, ωστόσο, δηλώνει πως και για το ίδιο και για τη βρετανική κυβέρνηση είναι ξεκάθαρο πως το Congestion Charge δεν συνιστά φόρο αλλά χρέωση για παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών και επομένως οι διπλωμάτες δεν μπορούν να απαλλάσσονται.

«Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε όλα τα μη καταβληθέντα τέλη κυκλοφοριακής συμφόρησης και τα σχετικά ειδοποιητήρια επιβολής προστίμου και πιέζουμε για την εκδίκαση του θέματος στο Διεθνές Δικαστήριο», ανέφερε σε δήλωση το TfL.

Πηγή: skai.gr

