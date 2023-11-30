Η Βρετανία στέλνει αντιτορπιλικό στον Κόλπο

Η κυβέρνηση της Βρετανίας διέταξε να μεταβεί στον Κόλπο το αντιτορπιλικό HMS Diamond, για να ενισχυθεί κατ’ αυτήν «η ασφάλεια» στην περιοχή αυτή καθώς και στον Ινδικό Ωκεανό, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από το υπουργείο Άμυνας στο Λονδίνο.

Το Diamond, αντιτορπιλικό «Τύπου 45» (σχεδιασμένο κατά τρόπο ώστε να έχει «υπογραφή» μικρού αλιευτικού στα εχθρικά ραντάρ, το ίδιο εφοδιασμένο με εξαιρετικά ισχυρό ραντάρ ικανό να επιτηρεί εκατοντάδες στόχους και αντιαεροπορικούς πυραύλους, μεταξύ άλλων), θα «επιχειρήσει για να αποτρέψει κλιμακώσεις από κακόβουλους και εχθρικούς παράγοντες που επιδιώκουν να διαταράξουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, να προσφέρει ασφάλεια σε εμπορικά σκάφη και να εγγυηθεί την ασφαλή ροή εμπορευμάτων», κατά το δελτίο Τύπου.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, συνελήφθη φορτηγό πλοίο, το Galaxy Leader, από τους σιίτες αντάρτες Χούθι, που πρόσκεινται στο Ιράν, στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας.

«Είναι κρίσιμο το ΗΒ να ενισχύσει την παρουσία του στην περιοχή, για να παραμείνουν η Βρετανία και τα συμφέροντά της ασφαλή στον πιο ευμετάβλητο κι αμφισβητούμενο κόσμο», σχολίασε ο βρετανός υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαψ, πάντα κατά το δελτίο Τύπου.

Το Λονδίνο έχει ήδη αναπτύξει τη φρεγάτα Lancaster, τρία ναρκαλιευτικά και πλοίο υποστήριξης στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

