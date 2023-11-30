Δεκαεπτά ταϊλανδοί όμηροι που άφησε ελεύθερους η Χαμάς εν πτήσει προς την Μπανγκόκ

Δεκαεπτά ταϊλανδοί όμηροι που αφέθηκαν ελεύθεροι τις τελευταίες ημέρες από τη Χαμάς, έπειτα από ατελείωτες εβδομάδες αιχμαλωσίας στη Λωρίδα της Γάζας, αναμένονται σήμερα στην Μπανγκόκ.

Το αεροσκάφος στο οποίο επιβιβάστηκαν, συνοδευόμενοι από τον επικεφαλής της ταϊλανδικής διπλωματίας, αναμένεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Σουβαρναμπούμι στις 15:00 (τοπική ώρα· στις 10:00 ώρα Ελλάδας), όπου θα τους υποδεχθούν οι οικογένειές τους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας της Ταϊλάνδης, κάπου 30.000 υπήκοοι του βασιλείου εργάζονταν στο Ισραήλ, κυρίως στον αγροτικό τομέα, όταν εξαπέλυσε την έφοδό της σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

Τουλάχιστον 32 από αυτούς αιχμαλωτίστηκαν από τη Χαμάς κατά τη διάρκεια της πιο αιματηρής επίθεσης στο Ισραήλ από καταβολής κράτους το 1948 και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ εξαπέλυσε εκστρατεία μαζικών βομβαρδισμών από αέρα, ξηρά και θάλασσα στον παλαιστινιακό θύλακο και στα τέλη του Οκτωβρίου άρχισε χερσαία επιχείρηση στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Η πρώτη ομάδα δέκα ταϊλανδών ομήρων απελευθερώθηκε την Παρασκευή, την ημέρα που τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία της Χαμάς και του Ισραήλ να κηρυχθεί ανακωχή, έπειτα από εβδομάδες διαπραγματεύσεων στις οποίες μεσολάβησαν το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ.

Οι υπόλοιποι επτά αφέθηκαν ελεύθεροι τις ημέρες που ακολούθησαν.

Όλοι εισήχθησαν σε ισραηλινά νοσοκομεία για ανάρρωση προτού επαναπατριστούν, ανέφεραν ταϊλανδοί αξιωματούχοι.

Άλλοι έξι ταϊλανδοί όμηροι απελευθερώθηκαν προχθές Τρίτη και χθες Τετάρτη, ωστόσο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε πως προς το παρόν θα παραμείνουν σε νοσοκομείο στο Ισραήλ και θα επαναπατριστούν αργότερα.

Στον πόλεμο έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 15.000 άνθρωποι στη Γάζα, στην πλειονότητά τους άμαχοι, ανάμεσά τους πάνω από 6.000 παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Τριάντα εννέα υπήκοοι Ταϊλάνδης σκοτώθηκαν και άλλοι 19 τραυματίστηκαν στον πόλεμο και το βασίλειο ανακοίνωσε πρόσφατα πως απομάκρυνε εσπευσμένα πάνω από 8.500 υπηκόους του που βρίσκονταν στο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.