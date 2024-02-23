Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς δήλωσε απόψε ότι το σχέδιο που παρουσίασε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου για την «επόμενη ημέρα» στη Λωρίδα της Γάζας «δεν θα επιτύχει ποτέ», σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Βηρυτό.

«Όσον αφορά το μετά (τον πόλεμο) στη Λωρίδα της Γάζας ο Νετανιάχου παρουσιάζει ιδέες που ξέρει πολύ καλά ότι δεν θα επιτύχουν ποτέ», είπε ο Ουσάμα Χαμντάν.

Το έγγραφο που υπέβαλε το βράδυ της Πέμπτης ο Νετανιάχου στο συμβούλιο ασφαλείας της κυβέρνησής του επαναλαμβάνει τους στόχους του ισραηλινού στρατού στη Γάζα: διάλυση της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ και απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται ακόμη στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο ισραηλινός στρατός «θα ασκεί τον έλεγχο ασφαλείας σε όλη τη ζώνη στα δυτικά του Ιορδάνη, συμπεριλαμβανομένης και της Λωρίδας της Γάζας» ώστε «να εμποδιστεί η ενίσχυση των τρομοκρατικών στοιχείων» και να εξαλειφθούν «οι απειλές σε βάρος του Ισραήλ» αναφέρεται σε αυτό το κείμενο που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου σήμερα.

Το Ισραήλ θα διατηρήσει επίσης «την ελευθερία κινήσεων σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, χωρίς χρονικό περιορισμό».

«Το σχέδιο αυτό δεν θα γίνει πραγματικότητα (…) επειδή η πραγματικότητα της Γάζας και η πραγματικότητα των Παλαιστινίων δεν μπορεί να καθοριστεί παρά μόνο από τους ίδιους τους Παλαιστίνιους», είπε ο Χαμντάν.

Ο Νετανιάχου «αρνείται να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος (…) Αυτό θέτει το ερώτημα αν ο ίδιος και οι άλλοι σαν αυτόν έχουν τα προσόντα να διεξάγουν πολιτικές συζητήσεις με τους Παλαιστίνιους», πρόσθεσε.

