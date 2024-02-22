Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ στο Κάιρο συνεχίζονται οι περίπλοκες συνομιλίες με σκοπό να κηρυχθεί δεύτερη ανακωχή του Ισραήλ και της Χαμάς στον μικρό θύλακο.



Την ώρα που 2,2 εκατ. Παλαιστίνιοι, η μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού της θυλάκου, απειλούνται να λιμοκτονήσουν, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οργανώσεις αρωγής κατήγγειλαν πως εγκαταστάσεις τους βομβαρδίστηκαν.

Τη νύχτα, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία εξαπέλυσε περίπου δέκα βομβαρδισμούς στη Ράφα. Δεν δημοσιοποιήθηκε κανένας απολογισμός θυμάτων ως τώρα.

Η Ράφα είναι το «έσχατο οχυρό» της Χαμάς, κατά τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δηλώνει αποφασισμένος, παρά τις διεθνείς διαμαρτυρίες, να διατάξει να εξαπολυθεί επίθεση εναντίον της πόλης για να «νικηθεί» το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα και να απελευθερωθούν οι εναπομείναντες όμηροι.

Σχεδόν 1,5 εκατ. Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ή αλλιώς ο μισός και πλέον πληθυσμός του θυλάκου (2,4 εκατ.), έχουν καταφύγει στη Ράφα, στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο.

«Περιμένουμε τον θάνατο, μέρα τη μέρα», είπε κάτοικος της, ο Ουισάμ Λάφι. «Ευχαριστούμε τον θεό όταν τελειώνει η μέρα και είμαστε ακόμα ζωντανοί. Απλά περιμένουμε τον θάνατο».

Ο σύμβουλος του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν για τη Μέση Ανατολή Μπρετ Μακγκέρκ αναμένεται σήμερα στο Ισραήλ, μετά τον σταθμό που έκανε στην Αίγυπτο για νέες συνομιλίες για την ανακωχή.

«Θέλουμε να κλειστεί συμφωνία (...) το ταχύτερο δυνατόν», είπε στον Τύπο ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ.

Χθες στο Κάιρο ο επικεφαλής της Χαμάς, ο Ισμαήλ Χανίγια, εγκατεστημένος στο Κατάρ, αναμενόταν να συζητήσει με τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Αιγύπτου, τον Αμπάς Καμάλ, για την «πρώτη φάση» σχεδίου που καταρτίστηκε τον Ιανουάριο, δήλωσε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη Χαμάς από τη Γάζα.

Προβλέπει ανακωχή έξι εβδομάδων, ανταλλαγή ομήρων με παλαιστίνιους φυλακισμένους στο Ισραήλ και είσοδο μεγαλύτερης ποσότητας ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακο.

Η Χαμάς θέλει κατάπαυση του πυρός, να αποσυρθούν τα στρατεύματα του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, να αρθεί ο ισραηλινός αποκλεισμός και να προσφερθεί ασφαλές καταφύγιο στους εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους αμάχους λόγω του πολέμου. Το Ισραήλ από την πλευρά του διαμηνύει πως ο πόλεμος θα συνεχιστεί, ώσπου να εξαλειφθεί η Χαμάς και να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι.

Σεξουαλική βία

Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, παραμένουν στα χέρια της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας 130 και πλέον ισραηλινοί όμηροι —ωστόσο εκπρόσωπος του στρατού δήλωσε πρόσφατα πως τουλάχιστον 31 εξ αυτών πιστεύεται πως είναι νεκροί—, από τους περίπου 250 που απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου.

Εκείνη την ημέρα, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου επίθεση εναντίον του νότιου Ισραήλ, όπου έχασαν τη ζωή τους πάνω από 1.160 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Σύμφωνα με έκθεση ισραηλινής οργάνωσης που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Τετάρτη, κατά την επίθεση υπήρξαν πολλές περιπτώσεις συστηματικής και προμελετημένης σεξουαλικής βίας.

Τη Δευτέρα, ειδικοί του ΟΗΕ για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζήτησαν να διενεργηθεί ανεξάρτητη έρευνα για τη βία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας, με θύματα Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη.

Η ισραηλινή πολιτικοστρατιωτική ηγεσία ορκίστηκε μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου να «αφανίσει» τη Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, που χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ. Οι επιχειρήσεις των ισραηλινών ένοπλων δυνάμεων σε αντίποινα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 29.313 ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Χθες η Κνέσετ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία κείμενο που κατατέθηκε από τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου κι απορρίπτει κάθε «μονομερή αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους». Ο κ. Νετανιάχου έχει πει πως η αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης θα ισοδυναμούσε με ανταμοιβή» της «τρομοκρατίας άνευ προηγουμένου» της Χαμάς.

Μερικές ημέρες νωρίτερα, η Washington Post ανέφερε πως οι ΗΠΑ και αραβικά κράτη ετοιμάζουν συνολικό σχέδιο για να υπάρξει διαρκής ισραηλινοπαλαιστινιακή ειρήνη αφού τερματιστεί ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς, που προβλέπει ιδίως χρονοδιάγραμμα για την ίδρυση κράτους της Παλαιστίνης.

Διχασμός στην G20



Ο διχασμός της διεθνούς κοινότητας μεσουράνησε χθες στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της G20 στη Βραζιλία.

Ο επικεφαλής της βραζιλιάνικης διπλωματίας Μάουρου Βιέιρα κατήγγειλε την «απαράδεκτη παράλυση του Συμβουλίου Ασφαλείας» για τη Λωρίδα της Γάζας, όπου προχθές οι ΗΠΑ, ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, άσκησαν το βέτο τους για να εμποδίσουν την υιοθέτηση σχεδίου απόφασης που αξίωνε να κηρυχθεί άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός.

Από την πλευρά τους οι ΗΠΑ επέκριναν τις δηλώσεις του βραζιλιάνου προέδρου Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος συνέκρινε την Κυριακή τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας με το Ολοκαύτωμα των εβραίων από τους ναζί, πυροδοτώντας διπλωματική θύελλα.

Η ανθρωπιστική κατάσταση προκαλεί συναγερμό ειδικά στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, περιοχή παραδομένη «στο χάος και τη βία», σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) το οποίο ανέστειλε προχθές Τρίτη τη διανομή βοήθειας εκεί.

Η βοήθεια για τους αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας, η διέλευση της οποίας υπόκειται στην έγκριση του Ισραήλ, φθάνει κατά το μεγαλύτερο μέρος της μέσω της Ράφας. Όμως οι παραδόσεις στο βόρειο τμήμα του θυλάκου είναι σχεδόν αδύνατες, εξαιτίας των καταστροφών και των μαχών.

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν χθες πως μπήκαν 98 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ συλλογικότητα διεθνών ΜΚΟ, η AIDA, επέκρινε έντονα τη βραδύτητα της διαδικασίας επιθεωρήσεων των φορτίων και το ότι δεκάδες φορτηγά είναι αποκλεισμένα εδώ και μέρες στα σύνορα.



Πλήγματα

Στο νότιο τμήμα του θυλάκου, στη Χαν Γιούνις, θέατρο τις τελευταίες εβδομάδες χερσαίων μαχών και βομβαρδισμών, Ισραηλινό άρμα μάχης άνοιξε πυρ το βράδυ προχθές Τρίτη εναντίον κτιρίου όπου διαμένουν κάποιοι από τους εργαζομένους της μη κυβερνητικής οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) μαζί με τις οικογένειές τους, στην περιοχή Αλ Μαγάζι, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο συγγενείς υπαλλήλου της.

Η MSF καταδίκασε χθες «με τον πλέον σθεναρό τρόπο» το πλήγμα αυτό.

Ο ισραηλινός στρατός εξέφρασε τη «λύπη» του, αναφέροντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι πως άνοιξε πυρ «κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στη Χαν Γιούνις» εναντίον κτιρίου στο οποίο είχε «αναγνωριστεί» ότι λάμβαναν χώρα «τρομοκρατικές δραστηριότητες», αλλά μετά το πλήγμα έλαβε πληροφορίες «που έκαναν λόγο για τον θάνατο δυο αμάχων που δεν εμπλέκονταν» σε αυτές.

Στην ίδια πόλη, η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος αναφέρθηκε σε «επιθέσεις» του Ισραήλ στο νοσοκομείο Αλ Άμαλ, δυο όροφοι του οποίου χτυπήθηκαν, κατ’ αυτή, από το ισραηλινό πυροβολικό.

Το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), η κυριότερη οργάνωση ανθρωπιστικής βοήθειας που δρα στη Λωρίδα της Γάζας, βρέθηκε στο μεταξύ αντιμέτωπο με νέα πολεμική.

Η μητέρα του Γιονατάν Σαμεράνο, Ισραηλινού 21 ετών, ο οποίος σκοτώθηκε όταν έγινε η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, κατηγόρησε χθες υπάλληλο του UNRWA ότι πήρε μαζί του το πτώμα του παιδιού της, το μετέφερε στη Λωρίδα της Γάζας.

«Πώς μπορούσε ο ΟΗΕ να πληρώνει (τον μισθό) κάποιου που έσερνε στη γη το ισχνό του σώμα για να το πάρει κατόπιν λες και ήταν λάφυρο στη Γάζα;» είπε αγανακτισμένα η Αγελέτ Σαμεράνο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Τελ Αβίβ.

Δυτικές χώρες που συγκαταλέγονται στους κυριότερους χρηματοδότες της υπηρεσίας, ανάμεσά τους οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Βρετανία, η Ιαπωνία, αποφάσισαν να αναστείλουν τη χρηματοδότηση του UNRWA μετά την καταγγελία του Ισραήλ πως 12 από τους περίπου 30.000 υπαλλήλους του ενέχονταν στην επίθεση της Χαμάς.

Εξάλλου, η United Airlines ανακοίνωσε πως οι πτήσεις της προς και από το Ισραήλ θα ξαναρχίσουν τον επόμενο μήνα• πρόκειται για την πρώτη μεγάλη αμερικανική εταιρεία αερομεταφορών η οποία ανακοινώνει τέτοια απόφαση μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

