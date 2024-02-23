Αποκλεισμοί αγροτών σε τελωνείο Ευζώνων και Χαλκιδική

Λογαριασμός
Συγκεκριμένα στο τελωνείο Ευζώνων από τις 8 το βράδυ και μέχρι τις 9.15 οι αγρότες απόκλεισαν το ρεύμα εισόδου για τα φορτηγά.

Σε αποκλεισμούς προχώρησαν και σήμερα οι αγρότες στο τελωνείο των Ευζώνων στο Κιλκίς και στη Χαλκιδική.

Στη Χαλκιδική, οι αγρότες απέκλεισαν από τις 7 το βράδυ και για περίπου μιάμιση ώρα, την εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών, στο ύψος της Πορταριάς

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

