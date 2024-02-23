Αποκλεισμοί αγροτών σε τελωνείο Ευζώνων και Χαλκιδική

Σε αποκλεισμούς προχώρησαν και σήμερα οι αγρότες στο τελωνείο των Ευζώνων στο Κιλκίς και στη Χαλκιδική.

Συγκεκριμένα στο τελωνείο Ευζώνων από τις 8 το βράδυ και μέχρι τις 9.15 οι αγρότες απόκλεισαν το ρεύμα εισόδου για τα φορτηγά.

Στη Χαλκιδική, οι αγρότες απέκλεισαν από τις 7 το βράδυ και για περίπου μιάμιση ώρα, την εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών, στο ύψος της Πορταριάς

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

