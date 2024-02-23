Ο πρόεδρος της Σομαλίας υπέγραψε την αμυντική συμφωνία με την Τουρκία

Ο πρόεδρος της Σομαλίας Χασάν Σεΐχ Μοχάμουντ υπέγραψε την έγκριση της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ της Τουρκίας και της χώρας του, με την οποία η 'Αγκυρα αναλαμβάνει ρόλο στην υπεράσπιση των σομαλικών χωρικών υδάτων για διάστημα δέκα ετών.

«Υπέγραψα την εγκεκριμένη (σ.σ. από το Κοινοβούλιο) Συμφωνία Αμυντικής και Οικονομικής Συνεργασίας μεταξύ Σομαλίας και Τουρκίας. Αυτή η ιστορική συμφωνία σηματοδοτεί μια νέα σελίδα στην πορεία του έθνους μας προς ένα μέλλον ασφαλείας και ευημερίας», αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Σομαλός πρόεδρος.

Σύμφωνα με τον Χασάν Σεΐχ Μοχάμουντ, «η συμφωνία εκφράζει την κοινή αποφασιστικότητα για την καταπολέμηση όλων των μορφών παράνομων δραστηριοτήτων» και την χαρακτηρίζει «απαραίτητη για την από θαλάσσης ασφάλεια της Σομαλίας».

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη προς την αδελφή χώρα Τουρκία για την ακλόνητη και έγκαιρη υποστήριξή της και τη δέσμευσή της για τη διασφάλιση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στην περιοχή» καταλήγει ο Σομαλός πρόεδρος.

Σε προηγούμενη δήλωσή του, ο Μοχάμουντ ανακοίνωσε ότι θα δημιουργηθεί κοινή ναυτική δύναμη μεταξύ των δύο χωρών που θα προστατεύουν τα σομαλικά ύδατα για 10 χρόνια και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των θαλάσσιων πόρων, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Η Συμφωνία Πλαίσιο 'Αμυνας και Οικονομικής Συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ Τουρκίας και Σομαλίας στις 8 Φεβρουαρίου, κατά την επίσκεψη στην 'Αγκυρα του Σομαλού υπουργού 'Αμυνας Αμπντουλκαντίρ Μουχάμεντ Νουρ.

Αναφορικά με τη συμφωνία, κατά τη χθεσινή τακτική εβδομαδιαία ενημέρωση των στρατιωτικών συντακτών από τον εκπρόσωπό του, αρχιπλοίαρχο Ζεκί 'Ακτουρκ, πηγές του ίδιου υπουργείου ανέφεραν ότι η Συμφωνία-πλαίσιο για την Αμυντική και Οικονομική Συνεργασία έχει στόχο να αναπτύξει και να διαφοροποιήσει τις δραστηριότητες που έχουν αναληφθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο των διμερών στρατιωτικών σχέσεων Τουρκίας - Σομαλίας. Η Τουρκία θα παράσχει, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, την υποστήριξη που ήδη παρέχει στην ξηρά για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας. «Έτσι, θα βοηθήσουμε τη Σομαλία να βελτιώσει την ικανότητα και τις δυνατότητές της στην καταπολέμηση παράνομων και παράτυπων δραστηριοτήτων στα χωρικά της ύδατα» ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η Τουρκία παρέχει υποστήριξη για περισσότερα από 10 χρόνια στον στρατό της Σομαλίας για τη συγκρότηση, την εκπαίδευση και την αναδιάρθρωσή του. Η Τουρκία διατηρεί εδώ και χρόνια μεγάλη στρατιωτική βάση στην πρωτεύουσα Μογκαντίσου της Σομαλίας, ενώ το τουρκικό Ναυτικό συμμετέχει σε αποστολές στις ακτές της Σομαλίας, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, για την καταπολέμηση της πειρατείας.

Οι εξελίξεις στη Σομαλία τέθηκαν επί τάπητος και κατά την πρόσφατη συνάντηση του Τούρκου προέδρου στο Κάιρο και τη συνάντησή του με τον Αιγύπτιο πρόεδρο 'Αμπντελ Φάταχ αλ Σίσι.

Η ένταση στο Κέρας της Αφρικής έχει κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα μετά την υπογραφή αμφιλεγόμενης συμφωνίας μεταξύ της Αιθιοπίας και της αποσχισθείσας περιοχής της Σομαλιλάνδης, η οποία δίνει στην Αντίς Αμπέμπα πρόσβαση στην Ερυθρά Θάλασσα. Η συμφωνία που υπεγράφη στις αρχές Ιανουαρίου προβλέπει ότι η Σομαλιλάνδη θα εκμισθώσει 20 χιλιόμετρα της ακτής της στην Αιθιοπία για να τα χρησιμοποιήσει ως στρατιωτική βάση και για εμπορικούς σκοπούς. Σε αντάλλαγμα, η Αιθιοπία θα αναγνωρίσει τη Σομαλιλάνδη ως ανεξάρτητο κράτος.

Η Αιθιοπία δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα από τότε που αναγνωρίστηκε η ανεξαρτησία της Ερυθραίας, το 1993. Η Σομαλιλάνδη, ένα μικρό έδαφος στις ακτές του Κόλπου του 'Αντεν, ανακήρυξε την ανεξαρτησία της το 1991, αλλά εξακολουθεί να αναγνωρίζεται διεθνώς ως τμήμα της Σομαλίας.

