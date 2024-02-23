Αρνήθηκε να διαπραγματευτεί με τους Ρώσους ερευνητές η μητέρα του Αλεξέι Ναβάλνι, Λουντμίλα Ναβάλναγια μετά το τελεσίγραφο που της έδωσαν πως είτε θα συμφωνήσει για μια μυστική κηδεία, χωρίς να υπάρξει δημόσιος αποχαιρετισμός, είτε ο γιος της θα ταφεί στην ποινική αποικία στον αρκτικό Βορρά της Ρωσίας.

Όπως έκανε γνωστό η εκπρόσωπος της οικογένειας Kira Yarmysh η μητέρα του Νβάλνι αρνήθηκε κάθε είδους διαπραγμάτευση επειδή όπως είπε «δεν έχουν καμία εξουσία να αποφασίσουν πώς και πού θα θάψουν τον γιο της».

«Απαιτεί να συμμορφωθούν με το νόμο, ο οποίος υποχρεώνει τους ερευνητές να παραδώσουν το σώμα εντός δύο ημερών από τον προσδιορισμό των αιτιών του θανάτου», έγραψε η Yarmysh.

Χθες, Πέμπτη η Ναβάλναγια ανέφερε ότι της είχαν δείξει το σώμα του γιου της, αλλά ότι οι Αρχές την «εκβίαζαν» να τον θάψει σε μια μυστική τελετή χωρίς κανέναν δημόσιο αποχαιρετισμό. Μάλιστα, ανέφερε ότι την απείλησαν ότι θα αφήσουν το σώμα του γιου της να σαπίσει, εκτός και αν θαφτεί κρυφά.

Η Ναβάλναγια αναγκάστηκε να υπογράψει ένα πιστοποιητικό θανάτου το οποίο ανέφερε ότι ο γιος της πέθανε από φυσικά αίτια.

Πηγή: skai.gr

