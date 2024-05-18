H βασίλισσα Καμίλα δεσμεύτηκε να μην προμηθεύεται πια γούνες για τη γκαρνταρόμπα της, κάνοντας δεκτό το αίτημα του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Άνθρωποι για την Ηθική Μεταχείριση των Ζώων» (PETA), όπως ανακοίνωσαν σήμερα τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Είναι η πρώτη θέση της βασίλισσας Καμίλα ενάντια στη βιομηχανία γούνας, ωστόσο η επιβεβαίωση δεν αναφέρει ότι δεν θα φορέσει γούνινα ενδύματα από τα υπάρχοντα στις βασιλικές ντουλάπες.

H σύζυγος του βασιλιά Κάρολου ακολουθεί τα βήματα της εκλιπούσης βασίλισσας Ελισάβετ Β’ , η οποία το 2019 αποφάσισε να μην φοράει ρούχα και αξεσουάρ από αληθινή γούνα.

PETA: «Πίνουμε στην υγειά της Καμίλα»

Απαντώντας στην απόφαση της βασίλισσας του Ηνωμένου Βασιλείου, η ιδρύτρια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού, Ίνγκριντ Νιούκιρκ δήλωσε: «O PETA κάνει πρόποση στη βασίλισσα Καμίλα με ένα ποτήρι από το καλύτερο κλαρέ επειδή είναι αληθινή βασίλισσα που συμπαρατάσσεται με το 95% των Βρετανών που αρνούνται επίσης να φορούν γούνα ζώων, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.

Είναι σωστό για τη μοναρχία να αντικατοπτρίζει τις βρετανικές αξίες αναγνωρίζοντας ότι η γούνα δεν έχει θέση στην κοινωνία μας – και καθιστά τη χρήση από το υπουργείο Άμυνας πραγματικής γούνας αρκούδας για τα καπέλα της βασιλικής φρουράς ακόμα πιο παράλογη και εκτός πραγματικότητας».

Ο PETA αναφέρει ότι για την παραγωγή γούνινων ενδυμάτων και αξεσουάρ τα ζώα φυλακίζονται σε κλουβιά ή πιάνονται με μεταλλικές παγίδες, υποβάλλονται σε ηλεκτροσόκ ή σε άλλη επίπονη διαδικασία θανάτωσης και αφαιρείται το δέρμα τους.

Πηγή: skai.gr

