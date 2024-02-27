Ο Άαρον Μπούσνελ, ένας 25χρονος σμηνίας της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ, ήταν ο στρατιωτικός που αυτοπυρπολήθηκε πριν δύο ημέρες μπροστά στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας και υπέκυψε χθες στα τραύματά του.

Το Πεντάγωνο χαρακτήρισε «τραγικό γεγονός» τον θάνατο του στρατιωτικού και πρόσθεσε πως ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν ενημερώνεται για την υπόθεση.

Τα συλλυπητήριά τής για τον θάνατο του Μπούσνελ εξέφρασε και η Χαμάς.

Η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση της Λωρίδας της Γάζας σχολίασε μέσω Telegram πως «εκφράζουμε τα βαθύτερα συλλυπητήριά μας και την πλήρη αλληλεγγύη μας στην οικογένεια και στους φίλους του αμερικανού αεροπόρου Άαρον Μπούσνελ, που έκανε το όνομά του αθάνατο, έγινε υπερασπιστής των ανθρώπινων αξιών διαδηλώνοντας κατά των δεινών του παλαιστινιακού λαού» που εν μέρει απέδωσε στην «αμερικανική κυβέρνηση και στις άδικες πολιτικές της».

Ο νεαρός, φορώντας στολή, αναμετέδωσε το απονενοημένο διάβημά του απευθείας, μέσω της πλατφόρμας Twitch.

Σε απόσπασμα του βίντεο ο νεαρός λέει πως αρνείται πλέον να είναι «συνεργός σε γενοκτονία», περιλούζεται με διαφανές εύφλεκτο υγρό και αυτοπυρπολείται κραυγάζοντας «λευτεριά στην Παλαιστίνη» ενώ στην συνέχεια καταρρέει.

Εχθες, έξω από την πρεσβεία που αυτοπυρπολήθηκε ο 25χρονος, έγινε ολονυχτία στη μνήμη του ενώ οι συγκεντρωμένοι με λουλούδια και κεριά κρατούσαν πανό με συνθήματα κατά του πολέμου στη Γάζα.

BREAKING: VIGIL FOR AARON BUSHNELL AT ISRAELI EMBASSY IN WASHINGTON D.C. pic.twitter.com/7FUnEGsumh — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) February 26, 2024

Η ακραία πράξη διαμαρτυρίας καταγράφτηκε καθώς πολλαπλασιάζονται στις ΗΠΑ οι διαδηλώσεις για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο έδαφός του την 7η Οκτωβρίου.

Τον Δεκέμβριο, γυναίκα αυτοπυρπολήθηκε μπροστά στο προξενείο του Ισραήλ στην Ατλάντα.

