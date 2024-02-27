Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Επιμνημόσυνη δέηση στο πλαίσιο Ευχαριστήριας Θείας Λειτουργίας για τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο τελείται σήμερα το πρωί (12.50 Ελλάδος) στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου εντός του Κάστρου του Ουίνδσορ, με τη διοργάνωση να έχει αναληφθεί από τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Ο Κωνσταντίνος, που πέθανε στις 10 Ιανουαρίου 2023 στην Αθήνα σε ηλικία 83 ετών, διατηρούσε στενή φιλική σχέση με πολλά μέλη του βρετανικού βασιλικού οίκου.

Ο βασιλιάς Κάρολος, που ήταν επίσης δεύτερος ξάδερφος του εκλιπόντος, δε θα παραστεί στην τελετή λόγω της ευάλωτης κατάστασης της υγείας του μετά από τη διάγνωση με καρκίνο.

Στη θέση του η βασίλισσα Καμίλλα θα είναι επικεφαλής της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Επίσης, τελικά ανακοινώθηκε ότι ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, τον οποίο είχε βαφτίσει ο Κωνσταντίνος, δεν θα παραστεί στο μνημόσυνο.

Παρούσα θα είναι ασφαλώς η οικογένεια του εκλιπόντος, με την ανακοίνωση του Παλατιού του Μπάκιγχαμ να κατονομάζει τη σύζυγό του Άννα-Μαρία και το πρωτότοκο γιο του Παύλο.

Δείτε την άφιξη των παιδιών του εκλιπόντος

Συνολικά πρόσκληση έχουν λάβει 350 προσωπικότητες, γαλαζοαίματοι και φίλοι της τέως βασιλικής οικογένειας.

Ανάμεσα στους καλεσμένους είναι ο πρώην Αμερικανός ΥΠΕΞ Τζον Κέρι, φίλος του εκλιπόντος, ο Ισίδωρος Κούβελος και η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου.

Παρούσα είναι και όλη η ισπανική βασιλική οικογένεια , με τον Φελίπε και την Λετίσια.

Ο Χουάν Κάρλος θα συνοδεύει τη Σοφία, αδερφή του τέως.



Το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου είναι ο ναός στον οποίο μεταφέρθηκε το φέρετρο με τη βασίλισσα Ελισάβετ μετά από την εξόδιο ακολουθία του Λονδίνου, ώστε να ενταφιαστεί στη βασιλική κρύπτη.

Της λειτουργίας θα χοροστατήσει ο πρεσβύτερος του Ουίνδσορ Αιδεσιμότατος Δρ Κρίστοφερ Κόκσγουορθ, ενώ το ορθόδοξο σκέλος αυτής θα τελέσει ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μ. Βρετανίας κ. Νικήτας.

Ο Σεβασμιότατος θα χοροστατήσει αύριο Τετάρτη της επιμνημόσυνης δέησης που θα τελεστεί στον ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό Αγίας Σοφίας στο Bayswater του δυτικού Λονδίνου.

Αυτό το ανοιχτό μνημόσυνο διοργανώνεται ώστε να αποτίσουν φόρο τιμής όσα μέλη της παροικίας το επιθυμούν.

