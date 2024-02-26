Ο Αμερικανός στρατιωτικός που αυτοπυρπολήθηκε χθες μπροστά στην ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσιγκτον υπέκυψε στα τραύματά του και πέθανε χθες το βράδυ, ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός των ΗΠΑ, διευκρινίζοντας ότι θα δοθούν στη δημοσιότητα «πρόσθετες πληροφορίες».

Εκπρόσωπος της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο την πληροφορία πως ο άνδρας υπηρετούσε το τρέχον διάστημα στις τάξεις της, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο στρατιωτικός νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την αυτοπυρπόλησή του μπροστά στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον χθες Κυριακή.

Μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως προέβη στο απονενοημένο διάβημα διαμαρτυρόμενος για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Εικόνες που μεταδίδονταν απευθείας μέσω της πλατφόρμας Twitch τον έδειχναν με στρατιωτική περιβολή, να δηλώνει ότι «δεν θα γίνει συνεργός σε γενοκτονία, να περιλούζεται με εύφλεκτο υγρό και να βάζει φωτιά φωνάζοντας «Λευτεριά στην Παλαιστίνη!» ώσπου πέφτει στο έδαφος.

The living conscience of the USA soldier towards the annihilation of the people of Gaza may awaken the conscience of the leaders of the United States

died burned himself 🔥 shouting free Palestine..free Palestine pic.twitter.com/ZdJI1vZaOH — Tarek holayl Alnggar (@Holayl_alnggar) February 26, 2024

Μέλη υπηρεσίας πρώτων βοηθειών έσπευσαν επιτόπου λίγο πριν από τις 13:00 (σ.σ. τοπική ώρα· 20:00 ώρα Ελλάδας) έπειτα από κλήση για «άνθρωπο που είχε τυλιχθεί στις φλόγες μπροστά στην πρεσβεία του Ισραήλ», εξήγησε μέσω X (του πρώην Twitter) η πυροσβεστική της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας των ΗΠΑ.

Όταν έφθασαν, διαπίστωσαν πως μέλη της Secret Service —της υπηρεσίας φύλαξης υψηλών προσώπων και ξένων διπλωματικών αποστολών— είχαν σβήσει τη φωτιά. Ο άνδρας διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, με «σοβαρά τραύματα που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

