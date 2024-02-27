Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Κατηγορία προετοιμασίας τρομοκρατικής επίθεσης προσάπτει σε βάρος τριών συλληφθέντων η αντιτρομοκρατική μονάδα της αστυνομίας της βορειοανατολικής Αγγλίας.

Η κατηγορία ακολουθεί αστυνομική έρευνα περί ύποπτης «ακραίας ακροδεξιάς δραστηριότητας» των τριών ανδρών.

Πρόκειται για τους Μπρόγκαν Στιούαρτ, 24 ετών από το Λιντς, τον Μάρκο Πιτζέτουλ, επίσης 24 από το Ντάρμπι και τον 33χρονο Κρίστοφερ Ρίνκγροουζ από το Κάνοκ.

Οι τρεις τους θα οδηγηθούν ενώπιον εισαγγελέα εντός της Τρίτης.

Έχουν συλληφθεί από τις 20 Φεβρουαρίου στο πλαίσιο καλά οργανωμένης επιχείρησης της αστυνομίας στη βάση πληροφοριών για τη δράση τους.

Ένας 46χρονος που είχε συλληφθεί μαζί τους αφέθηκε ελεύθερος χωρίς κατηγορία.



