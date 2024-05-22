Η αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης από τρεις ευρωπαϊκές χώρες συνιστά μια ιστορική στιγμή, ανακοίνωσε σήμερα η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ), βλέποντας σε αυτήν «τον δρόμο για τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή».

Πρόκειται για «ιστορική στιγμή θριάμβου του ελεύθερου κόσμου (...) έπειτα από μακρές δεκαετίες παλαιστινιακού εθνικού αγώνα, βασάνων, πόνου, ρατσισμού, φόνων, καταπίεσης, κακομεταχείρισης και καταστροφής στις οποίες υποβλήθηκε ο λαός της Παλαιστίνης» υπογράμμισε ο Χουσέιν αλ Σέιχ, γενικός γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΑΠ, σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Την ικανοποίησή του για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από την Ιρλανδία, την Ισπανία και τη Νορβηγία εξέφρασε παράλληλα το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς, το οποίο τη χαρακτήρισε «σημαντικό βήμα».

«Το θεωρούμε σημαντικό βήμα προς την επικύρωση του δικαιώματός μας στη γη και την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους με την Ιερουσαλήμ για πρωτεύουσα» ανέφερε η Χαμάς σε ανακοίνωση που εξέδωσε, στην οποία καλεί «τις χώρες σε όλον τον κόσμο να αναγνωρίσουν τα νόμιμα εθνικά δικαιώματά» των Παλαιστινίων.

Η «θαρραλέα αντίσταση» των Παλαιστινίων οδήγησε τρεις χώρες (τη Νορβηγία, την Ιρλανδία και την Ισπανία) να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης, δήλωσε παράλληλα στο AFP ο Μπάσεμ Ναΐμ, μέλος του πολιτικού γραφείου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

«Οι διαδοχικές αυτές αναγνωρίσεις είναι το άμεσο αποτέλεσμα της γενναίας αυτής αντίστασης και της ιστορικής επιμονής του παλαιστινιακού λαού, πιστεύουμε ότι πρόκειται για σημείο καμπής στη διεθνή θέση για το παλαιστινιακό ζήτημα» σημείωσε ο Ναΐμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

