Η υγειονομική κρίση χειροτερεύει στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη σύμφωνα με τον ΠΟΥ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εξέφρασε μεγάλη ανησυχία χθες Παρασκευή για την περαιτέρω επιδείνωση της υγειονομικής κρίσης που έχει ενσκήψει στη Δυτική Όχθη, περιοχή κατεχόμενη από το Ισραήλ από το 1967, καθώς τα δρακόντεια περιοριστικά μέτρα, η βία και οι επιθέσεις εναντίον ιατρικών υποδομών κάνουν ολοένα πιο περίπλοκη υπόθεση την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Σε ανακοίνωσή του, ο Οργανισμός, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, κάλεσε να ασκηθεί πολιτική «άμεσης και ενεργής προστασίας των αμάχων και του συστήματος υγείας στη Δυτική Όχθη».

Από το ξέσπασμα την 7η Οκτωβρίου του πολέμου ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, 521 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους 126 παιδιά, έχουν σκοτωθεί και άλλοι 5.200 και πλέον, ανάμεσά τους 800 παιδιά, έχουν τραυματιστεί σε βίαια επεισόδια στη Δυτική Όχθη, σημειώνει ο ΠΟΥ.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, στην εξουσία στη Δυτική Όχθη, καταμετρά από τη δική της πλευρά τουλάχιστον 545 θανάτους σε επιχειρήσεις των ισραηλινών δυνάμεων ή επιθέσεις εβραίων εποίκων από την 7η Οκτωβρίου.

Η μαζική αύξηση των τραυματιών που διακομίζονται σε νοσοκομεία «αυξάνει το βάρος» για τα τμήματα επειγόντων περιστατικών στις δομές υγείας που «ήδη υποβάλλονταν σε σκληρή δοκιμασία» και δεν λειτουργούν παρά στο 70% της δυναμικότητάς τους εξαιτίας έλλειψης χρημάτων, υπογραμμίζει ο ΠΟΥ.

Στη Δυτική Όχθη καταγραφόταν ήδη έξαρση της βίας τα τελευταία δυο χρόνια, που κλιμακώθηκε ακόμα περισσότερο αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας.

Εκείνη την ημέρα, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε έφοδο άνευ προηγουμένου στο νότιο Ισραήλ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.194 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Άλλοι 251 άνθρωποι απήχθησαν, εκ των οποίων 116 εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 41 πιστεύεται πως είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας στη Λωρίδα της Γάζας στις οποίες έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 37.266 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας στον θύλακο, όπου κυβερνά η Χαμάς.

Τα περισσότερα νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας έχουν καταστραφεί ή υποστεί εκτεταμένες ζημιές από το ξέσπασμα του πολέμου, με τον ΠΟΥ να λέει πως κατέγραψε 480 επιθέσεις εναντίον δομών υγείας ή ασθενοφόρων μεταξύ της 7ης Οκτωβρίου και της 28ης Μαΐου. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 95 τραυματίστηκαν στις επιθέσεις, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Όμως οι συνέπειες για τον ευρύτερο πληθυσμό είναι πολύ ευρύτερες.

Πάντα σύμφωνα με τον οργανισμό, στη Δυτική Όχθη την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας έχει περιπλέξει το κλείσιμο συνοριακών περασμάτων προς και από το Ισραήλ, η εντεινόμενη ανασφάλεια και η πολιορκία ολόκληρων χωριών.

Η ολοένα πιο σοβαρή δημοσιονομική κρίση, που επιδεινώνεται από το γεγονός πως το Ισραήλ παρακρατεί από την 7η Οκτωβρίου ολοένα μεγαλύτερο μέρος των φορολογικών εισόδων που εισπράττει για λογαριασμό της Παλαιστινιακής Αρχής, σημαίνει πως «οι εργαζόμενοι στις υγειονομικές υπηρεσίες δεν λαμβάνουν παρά τον μισό μισθό τους επί σχεδόν έναν χρόνο και ότι τα αποθέματα του 45% των πιο απαραίτητων φαρμάκων έχουν εξαντληθεί», στηλιτεύει ακόμη ο ΠΟΥ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.