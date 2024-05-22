Εν μέσω του πολυαίμακτου πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ευρωπαϊκές χώρες ετοιμάζονται να ανακοινώσουν σήμερα πρωτοβουλία για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, σχέδιο που έχει καταδικάσει εκ των προτέρων η κυβέρνηση του Ισραήλ.

Η Ιρλανδία αναμένεται να ανακοινώσει εντός ωρών την αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης, μετέδωσαν τη νύχτα ιρλανδικά ΜΜΕ, διευκρινίζοντας πως θα παραχωρηθεί συνέντευξη Τύπου από τον πρωθυπουργό Σάιμον Χάρις και άλλα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη στις 10:00 (ώρα Ελλάδας).

Ταυτόχρονα, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αναμένεται να απευθυνθεί στο ισπανικό κοινοβούλιο, προκειμένου να αναγγείλει την ημερομηνία για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Μαδρίτη.

Τον Μάρτιο, ο κ. Σάντσεθ είχε δώσει στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες κοινή ανακοίνωση με τους επικεφαλής των κυβερνήσεων της Ιρλανδίας, της Σλοβενίας και της Μάλτας, με την οποία εξέφραζαν την βούλησή τους να αναγνωρίσουν κράτος της Παλαιστίνης.

Επιπλέον, η κυβέρνηση της Νορβηγίας πρόκειται να ανακοινώσει σήμερα ότι αναγνωρίζει ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος, ανέφεραν ο κρατικός σταθμός NRK και η εφημερίδα Aftenposten, επικαλούμενα μη κατονομαζόμενες πηγές.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών μεταφόρτωσε στο X βίντεο απευθυνόμενο στο Δουβλίνο για να το προειδοποιήσει πως αναγνωρίζοντας παλαιστινιακό κράτος θα μετατραπεί «σε πιόνι στα χέρια του Ιράν» και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ υποστηρίζει ότι η αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης χωρίς να έχουν προηγηθεί διαπραγματεύσεις θα αποτελούσε «ανταμοιβή της τρομοκρατίας» της Χαμάς, παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος υποστηριζόμενου από την Τεχεράνη, που εξαπέλυσε την 7η Οκτωβρίου άνευ προηγουμένου έφοδο με ορμητήριο της Λωρίδας της Γάζας εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας.

Σε αντίποινα για την επίθεση αυτή, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους πάνω από 1.170 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα, η κυβέρνηση Νετανιάχου ορκίστηκε να «αφανίσει» τη Χαμάς κι άρχισε ευρείας κλίμακας βομβαρδισμούς και από τα τέλη του ίδιου μήνα χερσαίες επιχειρήσεις.

Από την 7η Οκτωβρίου, τουλάχιστον 35.647 Παλαιστίνιοι, στη μεγάλη πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν χάσει τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας εξαιτίας των ασταμάτητων βομβαρδισμών και των χερσαίων επιχειρήσεων, που προκάλεσαν επίσης ανθρωπιστική καταστροφή, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Νοσοκομεία απειλούνται

Τις πρώτες πρωινές ώρες, ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως βρίσκονταν σε εξέλιξη βομβαρδισμοί του πυροβολικού και της αεροπορίας του Ισραήλ γύρω από τη Ράφα (νότια), ορισμένοι τομείς της οποίας έχουν μετατραπεί σε θέατρο χερσαίων επιχειρήσεων, παρά την αντίθεση μεγάλου μέρους της διεθνούς κοινότητας, από τις αρχές του μήνα.

Ο ισραηλινός στρατός διέταξε προηγουμένως μαζική εσπευσμένη απομάκρυνση αμάχων από τη Ράφα, όπου λέει πως θέλει να καταστρέψει τα τελευταία, κατ’ αυτόν, τάγματα της Χαμάς, το δίκτυο υπόγειων σηράγγων και να διασώσει ομήρους.

Η λειτουργία δυο νοσοκομείων στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, αμφότερων κοντά στον καταυλισμό προσφύγων Τζαμπάλια, απειλείται εξαιτίας μαχών που αναζωπυρώθηκαν ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και στον στρατιωτικό βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Το νοσοκομείο Αλ Άουντα τελούσε χθες υπό πολιορκία για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο υπηρεσιακός διευθυντής του, ο Δρ. Μοχάμαντ Σάλεχ. Μίλησε για πυρά των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων εναντίον κτιρίων του νοσοκομείου και «ελεύθερους σκοπευτές» παρόντες «γύρω του και σε γειτονικά σπίτια».

Ο Ρικ Πέπερκορν, αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στα Παλαιστινιακά Εδάφη, έκανε επίσης λόγο για «εντατικοποίηση των εχθροπραξιών» γύρω από το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν.

«Καταστροφικές»

Αφότου ο στρατός του Ισραήλ κατέλαβε την 7η Μαΐου τον έλεγχο της παλαιστινιακής πλευράς του συνοριακού φυλακίου στη μεθόριο τις Ράφας και της Αιγύπτου, οι παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν σχεδόν σταματήσει, ειδικά καυσίμων, απόλυτα απαραίτητων για τα νοσοκομεία και τα οχήματα που διανέμουν τρόφιμα.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 1,1 εκατ. άνθρωποι στον παλαιστινιακό θύλακο είναι αντιμέτωποι με «καταστροφικά επίπεδα πείνας». Το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) ανακοίνωσε ότι αναστέλλεται η διανομή τροφίμων στη Ράφα «εξαιτίας της έλλειψης προμηθειών και της ανασφάλειας».

Εξαιτίας των ιδιαίτερα αυστηρών περιορισμών στις παραδόσεις βοήθειας μέσω χερσαίων οδών, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τον Μάρτιο πως θα έστηναν προσωρινό λιμάνι στη Λωρίδα της Γάζας, πρωτοβουλία που χαρακτηρίστηκε όμως ανεπαρκής από υπηρεσίες του ΟΗΕ, ΜΚΟ, ακόμη και στελέχη της ίδιας της κυβέρνησης του προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Αφότου εγκαταστάθηκε το τεχνητό λιμάνι αυτό, έχουν φθάσει στη Λωρίδα της Γάζας κάπου 569 τόνοι βοήθειας, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό. Όμως δεν έχει διανεμηθεί στον πληθυσμό, παραδέχθηκε χθες εκπρόσωπος του Πενταγώνου, ο Πατ Ράιντερ.

Εντάλματα κι απόηχος

Με φόντο τον πόλεμο και την απειλή γενικευμένου λιμού, ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) Καρίμ Χαν ανακοίνωσε προχθές Δευτέρα πως ζήτησε να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ για εγκλήματα όπως η «εσκεμμένη πρόκληση λιμού αμάχων», «ανθρωποκτονίες εκ προθέσεως» και «εξόντωση ή/και δολοφονία».

Ηγέτες της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων του Ισμαήλ Χανίγια και του Γιαχία Σινουάρ, του επικεφαλής της στη Γάζα, βρίσκονται επίσης στο στόχαστρο του αιτήματος να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης για «εξόντωση», «βιασμούς και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας» και «απαγωγές ομήρων», πράξεις που αποτελούν «εγκλήματα πολέμου».

Ο κ. Νετανιάχου «απορρίπτει με αηδία τη σύγκριση από τον εισαγγελέα της Χάγης μεταξύ του Ισραήλ» και της Χαμάς, ενώ ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησής του Γιοάβ Γκάλαντ κατήγγειλε επίσης την «επονείδιστη» κίνηση. Από την πλευρά της η Χαμάς καταδίκασε την «απόπειρα του εισαγγελέα (...) να εξισώσει το θύμα με τον δήμιο του».

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κατήγγειλε το βράδυ της Δευτέρας το «εξωφρενικό» αίτημα του εισαγγελέα του ΔΠΔ να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης σε βάρος ισραηλινών ηγετών και εξέφρασε για ακόμη μια φορά την ακλόνητη υποστήριξή του στο Ισραήλ.

Υπό την πίεση του Λευκού Οίκου, το Ισραήλ εξάλλου αναίρεσε εξάλλου χθες την απόφασή του να διακόψει την αναμετάδοση από το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Associated Press (AP) απευθείας βίντεο από τη Λωρίδα της Γάζας.

Το AP απέδωσε τη διακοπή σε «καταχρηστική χρήση από την κυβέρνηση» του Μπενιαμίν Νετανιάχου νόμου ο οποίος εγκρίθηκε στις αρχές Απριλίου κι επιτρέπει να απαγορεύεται η μετάδοση στο Ισραήλ του περιεχομένου ξένων μέσων ενημέρωσης που κρίνεται πως «καταφέρνουν πλήγμα στην ασφάλεια» του εβραϊκού κράτους.

Πέρα από τη Γάζα, ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε χθες Τρίτη μεγάλη επιχείρηση στην Τζενίν, οχυρό ένοπλων παλαιστινιακών κινημάτων στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους χειρουργός και εκπαιδευτικός.

Τουλάχιστον 512 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη σε επιχειρήσεις ισραηλινών δυνάμεων ή επιθέσεις εποίκων μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου, ενώ το ίδιο διάστημα έχουν σκοτωθεί 12 Ισραηλινοί σε παλαιστινιακές επιθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

