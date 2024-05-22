Η ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικής Κατασκοπείας (SVR) δήλωσε σήμερα ότι «απολυταρχικές-φιλελεύθερες ελίτ υπέρ της παγκοσμιοποίησης» κρύβονται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο αυτόν τον μήνα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η SVR δήλωσε ότι η κίνηση έχει στόχο να εκφοβίσει αυτούς που έχουν αποκλίνουσες απόψεις και ενεργούν προς το συμφέρον των κρατών τους και ότι η Δύση προσπαθεί τώρα να καλύψει το έγκλημα κατηγορώντας για αυτό έναν ένοπλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

