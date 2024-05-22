Η εκδήλωση για τη στέψη της «Κορυφαίας Γυναίκας του Βελγίου» επικεντρώθηκε στην εσωτερική ομορφιά και στη θετική εικόνα του σώματος των διαγωνιζομένων.

Οι 60 διαγωνιζόμενες για τον τίτλο, ηλικίας από 23 ως 64 ετών, ανήκουν στην τελευταία ομάδα περισσότερων από 5.000 γυναικών που έχουν συμμετάσχει σε 9μηνο πρόγραμμα για να ανακαλύψουν και να αποδεχτούν τον εαυτό τους προσθέτοντας λίγο στάιλινγκ και περιποίηση.

«Η αληθινή ομορφιά δεν προέρχεται από ένα τέλειο σώμα που ανταποκρίνεται σε αυτό που επιβάλλει η κοινωνία, αλλά από ένα σώμα που έχει να πει μια ιστορία", λέει η 56χρονη Ναταλί ντε Ρεκ, ιδρύτρια του "Top Women», της μη κυβερνητικής οργάνωσης που διοργάνωσε την εκδήλωση του Σαββάτου.

«Μια γυναίκα που είναι καλά μέσα της, καλά με το σώμα της, είναι μια γυναίκα απλώς 'Ουάου' », λέει η ντε Ρεκ.

Η ντε Ρεκ, η οποία ίδρυσε το πρόγραμμα το 2014, είναι ένα πρώην μοντέλο που διαπίστωσε ότι η δουλειά αυτή είναι σκληρή και καταστροφική για τις γυναίκες. Σήμερα επισημαίνει ότι τα τα φίλτρα που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καλλιεργούν στις γυναίκες το αίσθημα της ντροπής για το σώμα και την εμφάνισή τους.

«Η ομορφιά όλων μας είναι το σώμα και η ιστορία μας. Δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο πρέπει να ντρεπόμαστε», λέει η ίδια.

Η διαγωνιζόμενη Ναταλί Χέιλμαν, μητέρα οκτώ παιδιών, εξηγεί ότι ένιωσε όμορφα.

«Η ομορφιά του σώματος, σύμφωνα με την εικόνα που μεταδίδεται από τις διαφημίσεις και την μόδα, είναι βραχύβια. Η αληθινή ομορφιά είναι η εσωτερική ομορφιά», λέει η 47χρονη.

Η ντε Ρεκ λέει ότι δεν είχε αυτοπεποίθηση και κλαίει κάθε φορά που σκέφτεται το παρελθόν της. "Σήμερα χαμογελάω".

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό μετά τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι προαιρετική, επισημαίνει η ντε Ρεκ, η οποία είναι και επικεφαλής της κριτικής επιτροπής και κριτήρια δεν είναι η εμφάνιση των γυναικών, αλλά η στάση τους στη ζωή και η εξέλιξή τους.

"Για τις περισσότερες υποψήφιες, μόνο και μόνο η ιδέα να βρεθούν στη σκηνή και στην πασαρέλα ήταν αδιανόητη", σχολιάζει.

Τον τίτλο κέρδισε η Λόρι Ντριζ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

