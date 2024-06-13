Φραστικό επεισόδιο με δημοσιογράφο της εφημερίδας El Pais είχε σήμερα Πέμπτη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑϊ, Μανώλης Κωστίδης, στον Τούρκο πρόεδρο δεν άρεσε μία ερώτηση του δημοσιογράφου, με συνέπεια να του απαντήσει απότομα και να του κάνει, μάλιστα, υποδείξεις «να μην κουνάει το κεφάλι του».

Η ερώτηση που προκάλεσε... νεύρα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν η εξής:

«Η Τουρκία αγνοεί τις αποφάσεις του Ευρωπαικου Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και δεν αποφυλακίζει τον Κούρδο Σελαχατίν Ντεμίρτας, όπως και τον Οσμἀν Καβάλα».

Η απάντηση του Τούρκου προέδρου:

«Το γεγονός ότι κάνετε αυτές τις ερωτήσεις μας βάζει σε σκέψεις. Κυρίως μας στεναχωρεί το γεγονός ότι ένα μέλος του Τύπου υπερασπίζεται αυτούς τους τρομοκράτες. Μην κουνάς το κεφάλι σου, κοίταξε με... Όπως βλέπεις είμαι όρθιος και συνεχίζω να εργάζομαι. Μπορεί να είναι ο Οσμάν Καβάλα, μπορεί να είναι ο Σελαχατίν Ντεμιρτάς, όποιος και αν είναι, εμείς τηρούμε τους νόμους. Αυτό γίνεται. Υποθέτω ότι εσείς δεν ζειτε στην Τουρκία. Εμείς ζούμε στην Τουρκία. Αυτά είναι βήματα που κάνουμε για την ειρήνευση της περιοχής και έτσι θα συνεχιστεί».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.