Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γκάλαντ επιτίθεται στη Γαλλία, αμηχανία στο ΥΠΕΞ

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ απέρριψε χθες Παρασκευή τη γαλλική πρωτοβουλία με σκοπό την αποκλιμάκωση στα σύνορα με τον Λίβανο, κατηγορώντας το Παρίσι για «εχθρότητα» έναντι της χώρας του, τοποθέτηση πάντως που χαρακτηρίστηκε «λαθεμένη» και «άτοπη» από την ισραηλινή διπλωματία.

«Ενώ εμείς διεξάγουμε δίκαιο πόλεμο, υπερασπιζόμενοι τον λαό μας, η Γαλλία υιοθετεί πολιτική εχθρότητας έναντι του Ισραήλ. Κάνοντάς το, η Γαλλία αγνοεί τις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν από τη Χαμάς», υποστήριξε ο κ. Γκάλαντ μέσω X με αναρτήσεις του συνταγμένες στα εβραϊκά, στα αγγλικά και στα γαλλικά, προσθέτοντας πως το Ισραήλ «δεν θα είναι μέρος του τριμερούς πλαισίου που πρότεινε η Γαλλία».

Προχθές Πέμπτη, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωνε πως η Γαλλία, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα εργαστούν, στο πλαίσιο «τριμερούς» σχήματος, για να εφαρμοστεί ο οδικός χάρτης που προτάθηκε από το Παρίσι για να να περιοριστούν οι εντάσεις στα σύνορα του Ισραήλ και του Λιβάνου, όπου οι συγκρούσεις είναι στην πράξη καθημερινές ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χεζμπολά, από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στην ισραηλινή επικράτεια την 7η Οκτωβρίου.

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο αν οι τοποθετήσεις αυτές αντανακλούν τη θέση της ισραηλινής κυβέρνησης, κυβερνητικός εκπρόσωπος περιορίστηκε να πει ότι ο κ. Γκάλαντ εκφράστηκε με την ιδιότητα του υπουργού Άμυνας.

«Πέραν των διαφωνιών που υπάρχουν μεταξύ του Ισραήλ και της Γαλλίας», οι «επιθέσεις» του κ. Γκάλαντ εναντίον του Παρισιού είναι «λαθεμένες και άτοπες», τόνισαν από πλευράς τους ανώτεροι αξιωματούχοι του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών.

Θύμισαν πως «η Γαλλία συμμετείχε ενεργά στην υπεράσπιση των αιθέρων του κράτους του Ισραήλ» τη νύχτα της 13ης προς 14η Απριλίου, όταν αποκρούστηκε η άνευ προηγουμένου απευθείας επίθεση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν με εκατοντάδες drones και πυραύλους εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

«Από την αρχή του πολέμου», η κυβέρνηση της Γαλλίας ασκεί «ξεκάθαρη» πολιτική, «καταδικάζοντας» τις ενέργειες της Χαμάς και επιβάλλοντας «κυρώσεις» στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, ενώ «οι γαλλικές αρχές αγωνίζονται ενεργά εναντίον της μάστιγας του αντισημιτισμού», πρόσθεσαν οι πηγές αυτές, υπογραμμίζοντας πως «το υπουργείο Εξωτερικών θα συνεχίσει να αγωνίζεται» και να διαπραγματεύεται «με όλα τα μέρη» προκειμένου «να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του Ισραήλ στο βόρειο μέτωπο».

Την 31η Μαΐου, η Γαλλία ακύρωσε τη συμμετοχή ισραηλινών εξοπλιστικών βιομηχανιών στην έκθεση Eurosatory, που προβλέπεται να διεξαχθεί κοντά στο Παρίσι από τη 17η ως την 21η Ιουνίου, με φόντο τη διεθνή αγανάκτηση για τον τρόπο που διεξάγονται οι ισραηλινές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Η επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου στοίχισε τη ζωή σε 1.194 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Η ισραηλινή ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση αντιποίνων στη Λωρίδα της Γάζας έχει στοιχίσει μέχρι σήμερα τη ζωή σε τουλάχιστον 37.266 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

