Της Πηνελόπης Γκάλιου

Σε εξίσωση για δυνατούς λύτες εξελίσσεται ο κυοφορούμενος ανασχηματισμός, ως απόρροια του εκλογικού αποτελέσματος, με τον πρωθυπουργό να κρατά κλειστά τα χαρτιά του, εκτός από τους πολύ στενούς του συνεργάτες με τους οποίους έχει συνεχείς συζητήσεις και διαβουλεύσεις για τα “κομμάτια του παζλ” που θα ολοκληρώσουν τις αλλαγές που ετοιμάζει στο υπουργικό συμβούλιο το οποίο συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί – το πιθανότερο για τελευταία φορά – με την παρούσα σύνθεσή του.

Παρότι τα υπό συζήτηση σενάρια δεν απέκλειαν το ενδεχόμενο, η νέα σύνθεση της κυβέρνησης να ανακοινωθεί ακόμη και σήμερα το απόγευμα, πριν αναχωρήσει ο πρωθυπουργός το Σάββατο για την Ελβετία και στη συνέχεια για τις Βρυξέλλες, ωστόσο επικρατέστερη εκδοχή είναι ο ανασχηματισμός να δρομολογηθεί από την Τρίτη και μετά, με την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στην “παράταση” των ανακοινώσεων φαίνεται να συμβάλει το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός φέρεται να επιδιώκει μεγαλύτερη συμμετοχή κοινοβουλευτικών στη νέα κυβερνητική σύνθεση, ενώ όλο και περισσότερα ονόματα βουλευτών ακούγονται για μετακόμιση στα υπουργικά έδρανα. Μεταξύ των ονομάτων που κερδίζουν έδαφος, είναι αρκετοί βορειοελλαδίτες βουλευτές, μετά την εικόνα που εμφάνισε η Μακεδονία στις κάλπες. Ειδικότερα, τα σχετικά σενάρια περιλαμβάνουν τον Κώστα Γκιουλέκα, την Άννα Ευθυμίου, τον Φάνη Παππά, τον Τάσο Χατζηβασιλείου, τον Μακάριο Λαζαρίδη αλλά και των θεσσαλών βουλευτών Χρήστου Κέλλα και Χρήστου Μπουκώρου.

Στους “υποψήφιους” για τον αντίθετο δρόμο, της απομάκρυνσης από τα υπουργικά έδρανα, ακούγονται τα ονόματα του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη, που ενεπλάκη στην κρίση με τους αγρότες, αλλά και του υπουργού Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα, ως απότοκος της ακρίβειας. Στο ίδιο σενάριο καταγράφονται ονόματα όπως του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρη Καιρίδη και του υπουργού Ναυτιλίας Χρήστου Στυλιανίδη, με πιθανούς αντικαταστάτες δύο πρόσωπα που ενδεχομένως να επιστρέψουν στην κυβέρνηση, του Τάκη Θεοδωρικάκου και του Νότη Μηταράκη.

Σενάρια μετακίνησης ή αποχώρησης από το υπουργικό σχήμα αφορούν και την υπουργό Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως με πιθανό αντικαταστάτη της τον νυν αναπληρωτή υπουργό Θεόδωρο Λιβάνιο.

Στα δυσμενή σενάρια ακούγονται και οι υφυπουργοί Υποδομών, Χριστίνα Αλεξοπούλου, η οποία φέρεται να μην ανταποκρίθηκε με την προσδοκούμενη ένταση στην προεκλογική εκστρατεία και Οικογένειας Μαρία Κεφάλα, η οποία είχε αντιταχθεί στον νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Στην ονοματολογία στα πρόσωπα που φαίνεται να μένουν αμετακίνητα στα κυβερνητικά πόστα τους, καταγράφονται ο Υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, οι στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού και Υπουργοί Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και Μάκης Βορίδης, ο Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Παραμονή στην κυβέρνηση αλλά πιθανόν με “εσωτερικές μετακινήσεις” εξετάζεται για τον Υπουργό Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα, τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρο Σκυλακάκη και την Υπουργό Εργασίας, Δόμνα Μιχαϊλίδου,

Η σημερινή ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου περιλαμβάνει:

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Ψηφιακό τέλος συναλλαγών, β) Αναδιάρθρωση του Υπερταμείου, εκσυγχρονισμός των θυγατρικών του και σύσταση νέου Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Δικαιώματα των προσώπων που πάσχουν από άνοια και των φροντιστών τους, β) Μεταμόσχευση ιστών και κυττάρων, γ) Ένωση Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδας,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Επικρατείας Μάκη Βορίδη της πορείας υλοποίησης και εισήγηση για την έγκριση επικαιροποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς 2022-2025,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Επικρατείας Μάκη Βορίδη της ετήσιας έκθεσης Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα των έργων: α) Κατασκευή φράγματος Τσικνιά Λέσβου, β) Κατασκευή έργων ύδρευσης Άρτας, Πρέβεζας, Λευκάδας, γ) Επέκταση Ιόνιας Οδού: Τμήμα Ιωάννινα – Κακαβιά

-Εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη σχετικά με την έγκριση Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Ουδετερότητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.