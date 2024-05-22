Ένα φτερό του εξαφανισμένου πλέον πτηνού huia της Νέας Ζηλανδίας σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ, αφού πουλήθηκε για 28.417 δολάρια (26 εκατομμύρια ευρώ ) σε δημοπρασία.

Το φτερό, που αρχικά αναμενόταν να φτάσει τα 3.000 δολάρια, έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ που ήταν για ένα φτερό του ίδιου είδους κατά 450%, δήλωσε ο Οίκος Δημοπρασιών Webb's.



Το φτερό που πουλήθηκε τη Δευτέρα ήταν «σε υπέροχη κατάσταση», είπε η Leah Morris, Επικεφαλής Διακοσμητικών Τεχνών του Webb's Auction House στο BBC. «Έχει ακόμα την πολύ ξεχωριστή λάμψη του και δεν υπήρξε καμία ζημιά από έντομα», δήλωσε.

Το πουλί huia ήταν ιερό για τους Μαορί. Τα φτερά τους φοριόνταν συχνά ως κάλυμμα κεφαλής από τους αρχηγούς και τις οικογένειές τους και επίσης χαρίζονταν ή εμπορεύονταν.

Η τελευταία επιβεβαιωμένη παρατήρηση του huia ήταν το 1907. Ωστόσο, σύμφωνα με το Μουσείο της Νέας Ζηλανδίας, υπήρχαν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για θεάσεις για είκοσι έως τριάντα χρόνια μετά.

Πηγή: skai.gr

