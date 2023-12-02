Ένα από τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς, ο Σαλέχ Αλ Αρούρι, διεμήνυσε σήμερα Σάββατο, μιλώντας στο δίκτυο Al Jazeera, ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν νέες ανταλλαγές Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστινίους κρατουμένους χωρίς πλήρη κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση όλων των Παλαιστινίων κρατουμένων.

Ο Αλ Αρούρι ξεκαθάρισε ότι για να απελευθερωθούν οι εναπομείναντες Ισραηλινοί όμηροι θα πρέπει προηγουμένως να υπάρξει κατάπαυση του πυρός από την πλευρά του Ισραήλ και να απελευθερωθούν όλοι οι (σ.σ. συνολικά χιλιάδες) Παλαιστίνιοι που κρατούνται σήμερα σε ισραηλινές φυλακές.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με το ηγετικό στέλεχος της Χαμάς, οι εναπομείναντες όμηροι είναι όλοι τους είτε Ισραηλινοί στρατιώτες είτε άνδρες οι οποίοι έχουν υπηρετήσει στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. "Το Ισραήλ επιμένει ότι έχουμε ακόμα γυναίκες και παιδιά, παρόλο που ξεκαθαρίσαμε ότι παραδώσαμε όλα τα γυναικόπαιδα που έχουμε στην κατοχή μας και τώρα έχουν απομείνει μόνο άνδρες και στρατιώτες. Οι ενήλικες που έχουμε, από τη δική μας οπτική γωνία, έχουν υπηρετήσει στο στρατό , και κάποιοι από αυτούς εξακολουθούν να είναι σε εφεδρεία" ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αρούρι.

Σύμφωνα με όσα είπε, η Χαμάς είναι πρόθυμη να συμφωνήσει σε ανταλλαγές σορών, αλλά χρειάζεται χρόνο ‘’για να ανασύρει τα πτώματα των Ισραηλινών, μερικοί από τους οποίους σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Γάζα’’.

Footage shows several Iron Dome interceptions following a rocket barrage from the Gaza Strip at central Israel. (Video: Eli Gershzon) pic.twitter.com/lsMLjj0tdw — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 2, 2023



Για επέκταση του πολέμου στη νότια Γάζα απειλεί το Ισραήλ μετά το «ναυάγιο» με τη Χαμάς στις συνομιλίες στο Κατάρ για την παράταση της εκεχειρίας. Το ενδεχόμενο χερσαίας επίθεσης στη νότια Γάζα, που ισραηλινά ΜΜΕ χαρακτηρίζουν ως αναμενόμενη, θα αποτελέσει σημαντική κλιμάκωση του πολέμου.



Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ ανακοίνωσε ότι οι IDF χτυπούν περιοχές της Γάζας «που δεν είχαν ακόμα χτυπήσει από την αρχή του πολέμου» προειδοποιώντας τους ανώτερους διοικητές της Χαμάς στο νότιο τμήμα της Λωρίδας, αναφέρουν οι Times of Israel.

«Τις τελευταίες δύο ημέρες δραστηριοποιούμαστε και σε περιοχές που δεν επιχειρούσαμε τον τελευταίο μήνα και αυτό θα ενταθεί. Αυτή η δράση θα φτάσει σε κάθε περιοχή που χρειάζεται. Πάμε για την πλήρη εξάλειψη της οργάνωσης της Χαμάς», διεμήνυσε ο Γκάλαντ, μιλώντας σε εφέδρους κοντά στα σύνορα της Γάζας.

Μεγάλη επίθεση με ρουκέτες δέχθηκε το βράδυ του Σαββάτου το Τελ Αβιβ, σύμφωνα με τον απεσταλμένο του ΣΚΑΪ Σταύρο Ιωαννίδη, με το αντιπυραυλικό σύστημα των IDF Iron Dome να ενεργοποιείται.

Hamas terrorists fire rockets to Tel Aviv area



📷 Ziv Sokolov pic.twitter.com/YEUpGBdadK — איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) December 2, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.