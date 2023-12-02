Λογαριασμός
Σκηνές χάους στις Φιλιππίνες μετά τον καταστροφικό σεισμό 7,6 Ρίχτερ - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Μετασεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών συγκλόνισε τις νότιες Φιλιππίνες, λίγο μετά τον πρώτο ισχυρό σεισμό

UPDATE: 20:12
Φιλιππίνες

Συγκλονιστικά πλάνα, που δείχνουν τις σκηνές χάους και πανικού που εκτυλίχθηκαν κατά το σεισμό μεγέθους 7,6 Ρίχτερ που σημειώθηκε το Σάββατο στις 4:37 μ.μ στη νήσο Μιντανάο, στις Φιλιππίνες, αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα. 

Δεν έχουν αναφερθεί έως στιγμής τραυματισμοί ή ζημιές.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 32 χλμ σε απόσταση σχεδόν 21 χλμ. βορειοανατολικά της Χινατουάν, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Οι αρχές των Φιλιππίνων προειδοποίησαν αρχικά για "καταστροφικό τσουνάμι", και κάλεσαν τους κατοίκους να μετακινηθούν προς το εσωτερικό, στην ενδοχώρα, προειδοποίηση η οποία ήρθη. 

"Με βάση όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, η απειλή για τσουνάμι από τον σεισμό αυτό έχει πλέον περάσει", ανακοίνωσε το Σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι των ΗΠΑ. "Μικρές διακυμάνσεις της στάθμης της θάλασσας μπορεί να σημειωθούν σε ορισμένες παράκτιες περιοχές".

Ορισμένες περιοχές των Φιλιππίνων και οι ακτές της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας περίμεναν νωρίτερα ότι θα πληγούν από τσουνάμι, τα κύματα του οποίου θα είχαν ύψος ενός μέτρου ή και περισσότερο.

Μετασεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών συγκλόνισε τις νότιες Φιλιππίνες, λίγο μετά τον πρώτο ισχυρό σεισμό ανακοίνωσε το USGS, ενώ ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί. 

45.000 κάτοικοι έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και ότι πολλοί μεταξύ αυτών προσπαθούν να φθάσουν σε περιοχές που βρίσκονται σε μεγαλύτερο υψόμετρο πεζή ή με το αυτοκίνητο.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

TAGS: Φιλιππίνες Σεισμός
