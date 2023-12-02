Προειδοποίηση για τσουνάμι εξέδωσε και η Ιαπωνία για τις δυτικές ακτές της στον Ειρηνικό μετά τον ισχυρό σεισμό στις Φιλιππίνες, ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας.

Το τσουνάμι, τα κύματα του οποίου εκτιμάται να έχουν ύψος ενός μέτρου, πιθανόν να φθάσει στην Ιαπωνία τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής τοπική ώρα (βράδυ Σαββάτου στην Ελλάδα), μετέδωσε το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ΝΗΚ.

Στις Φιλιππίνες, δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής θύματα ή ζημιές αλλά σύμφωνα με τον αξιωματικό της αστυνομίας Τζόζεφ Λάμπα στη Χινατουάν, ο σεισμός ήταν "πολύ ισχυρός".

"Οι άνθρωποι απομακρύνονται λόγω του συναγερμού για τσουνάμι", δήλωσε διευκρινίζοντας ότι 45.000 κάτοικοι έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και ότι πολλοί μεταξύ αυτών προσπαθούν να φθάσουν σε περιοχές που βρίσκονται σε μεγαλύτερο υψόμετρο πεζή ή με το αυτοκίνητο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

