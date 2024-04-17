Η Χαμάς υποστήριξε σήμερα ότι η επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή, ήταν «νόμιμη και αρμόζουσα». Ως εκ τούτου, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα υιοθετεί την επίσημη θέση της Τεχεράνης ότι η επίθεση εξαπολύθηκε εν είδει αντιποίνων για το αποδιδόμενο στο Ισραήλ πλήγμα στο προξενικό τμήμα της ιρανικής πρεσβείας στη Δαμασκό.

«Η απάντηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν επιβεβαιώνει ότι η εποχή που η σιωνιστική οντότητα (σ.σ. το Ισραήλ) μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει χωρίς να λογοδοτεί ή να τιμωρείται, έχει παρέλθει», αναφέρει η ανακοίνωση της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.