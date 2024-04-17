Κοινή επιστολή πρόκειται να καταθέσουν στη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ο Βέλγος πρωθυπουργός, Αλεξάντερ Ντε Κρο και ο Τσέχος πρωθυπουργός, Πετρ Φιάλα, εκφράζοντας τις ανησυχίες του για ρωσική παρέμβαση στις εκλογικές διαδικασίες στην Ευρώπη.

Russian interference in electoral processes across Europe is happening as we speak.



They intend to disrupt our democracies.

April 17, 2024

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο Βέλγος πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η βελγική εισαγγελία εξετάζει πιθανή ρωσική παρέμβαση στις επερχόμενες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από ευρήματα που παρασχέθηκαν από τις υπηρεσίες πληροφοριών.

Σύμφωνα με τον Βέλγο πρωθυπουργό, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι ρωσικές ομάδες αναμειγνύονται στις ευρωπαϊκές εκλογές για να προωθήσουν τους φιλορώσους υποψηφίους και έτσι να αποδυναμώσουν την ευρωπαϊκή υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στο ίδιο κλίμα, η Microsoft ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι διαπίστωσε ότι ρωσικές διαδικτυακές εκστρατείες ξεκίνησαν τις τελευταίες 45 ημέρες με στόχο να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των επερχόμενων προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, αν και όπως σημειώνει η δραστηριότητα είναι πιο αργή από εκείνη προηγούμενων εκλογών.

Ερευνητές του τεχνολογικού κολοσσού αναφέρουν σε έκθεσή τους ότι λογαριασμοί που συνδέονται με τη Ρωσία διαδίδουν διχαστικό περιεχόμενο με στόχο το κοινό των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής για την αμερικανική υποστήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Η δραστηριότητα είναι πιο αργή από ό,τι παρατηρήθηκε σε προηγούμενες εκλογές, αλλά θα μπορούσε απλώς να είναι η αρχή για περισσότερες μελλοντικές ενέργειες, ανέφεραν οι ερευνητές στην έκθεση.

Η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό της έκθεσης, αλλά το Κρεμλίνο είπε τον περασμένο μήνα ότι δεν θα παρέμβει στις αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου. Απέρριψε επίσης τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι ενορχήστρωσαν εκστρατείες για να επηρεάσουν τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές ΗΠΑ το 2016 και το 2020.



