Ισραηλινή επίθεση έλαβε χώρα κοντά στην πόλη Μπάαλμπεκ του Λιβάνου, 100 χιλιόμετρα από τα βόρεια σύνορα του Ισραήλ σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η επίθεση σημειώθηκε κοντά στην πόλη Ιαάτ.

Πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν καπνό να αναδύεται από μια τοποθεσία που επλήγη.

Η πόλη Μπααλμπέκ, μια περιοχή που έχει χαρακτηριστεί στο παρελθόν ως προπύργιο της Χεζμπολάχ, απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα από τα ισραηλινά σύνορα.

Το χτύπημα, βαθιά στον Λίβανο, έρχεται μετά από επίθεση με drone που πραγματοποίησε σήμερα η Χεζμπολάχ και τραυματίστηκαν 14 στρατιώτες και τέσσερις πολίτες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.