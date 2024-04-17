Το κοινοβούλιο της Γεωργίας ενέκρινε την Τετάρτη την πρώτη ανάγνωση του νομοσχεδίου για τους «ξένους πράκτορες» που έχει προκαλέσει έντονες διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις από επικριτές που το θεωρούν αυταρχικό και ρωσικής έμπνευσης, ανέφεραν γεωργιανά ΜΜΕ.

Ογδόντα τρεις από τους 150 βουλευτές ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου, ενώ οι βουλευτές της αντιπολίτευσης απείχαν από την ψηφοφορία. Πρέπει να περάσει δύο ακόμη αναγνώσεις πριν γίνει νόμος.

Το νομοσχέδιο απαιτεί από οργανώσεις που λαμβάνουν περισσότερο από το 20% της χρηματοδότησής τους από το εξωτερικό να εγγραφούν ως πράκτορες ξένης επιρροής. Σύμφωνα με τους διαφωνούντες το νομοσχέδιο βρίσκεται στη γραμμή αντίστοιχου ρωσικού νόμου που η Μόσχα έχει χρησιμοποιήσει εκτενώς για να καταστείλει τη διαφωνία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία και οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν προειδοποιήσει όλες κατά της ψήφισης του νομοσχεδίου. Η ΕΕ, η οποία έδωσε στη Γεωργία καθεστώς υποψήφιας χώρας τον Δεκέμβριο, είπε ότι το σχέδιο νόμου είναι ασυμβίβαστο με τις αξίες του.

Προειδοποιεί η ΕΕ

Αμέσως μετά την ψηφοφορία, η ΕΕ ανέφερε σε δήλωση: "Αυτή είναι μια πολύ ανησυχητική εξέλιξη και η τελική υιοθέτηση αυτής της νομοθεσίας θα επηρεάσει αρνητικά την πρόοδο της Γεωργίας στην πορεία της προς την ΕΕ. Αυτός ο νόμος δεν είναι σύμφωνος με τους βασικούς κανόνες και αξίες της ΕΕ."

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση ο νόμος "θα περιορίσει την ικανότητα της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων των μέσων ενημέρωσης να λειτουργούν ελεύθερα, θα μπορούσε να περιορίσει την ελευθερία της έκφρασης και να στιγματίσει άδικα τις οργανώσεις που προσφέρουν οφέλη στους πολίτες της Γεωργίας".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.