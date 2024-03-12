Σουηδία: Η αστυνομία απομάκρυνε την Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλους ακτιβιστές που απέκλεισαν την είσοδο του κοινοβουλίου

Η σουηδική αστυνομία απομάκρυνε δια της βίας την Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλους ακτιβιστές για το κλίμα, οι οποίοι είχαν αποκλείσει για δεύτερη ημέρα σήμερα την είσοδο του κοινοβουλίου της Σουηδίας.

Δύο αστυνομικοί σήκωσαν την Τούνμπεργκ και την έσυραν σε απόσταση περίπου 20 μέτρων από την πόρτα που είχε αποκλείσει, προτού την αφήσουν ξανά στο έδαφος. Στη συνέχεια αστυνομικοί την απομάκρυναν, όπως και άλλους ακτιβιστές, με αστυνομικό βαν.

YOUNG PEOPLE BLOCK THE SWEDISH PARLIAMENT FOR CLIMATE JUSTICE

Young people are sitting in front of the Swedish parliament and peacefully blocking entrances. They do this to draw attention to the existential crises we face, and to demand climate justice. Thread 1/7 pic.twitter.com/cYWdX671hM — Fridays For Future Sweden (@FFF_Sweden) March 11, 2024

Η αστυνομία της Στοκχόλμης ανακοίνωσε ότι μολονότι οι ακτιβιστές είχαν δικαίωμα να διαμαρτυρηθούν έξω από το κοινοβούλιο, πέντε με δέκα άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν για να μην αποκλείουν την είσοδο στο κτίριο. Η αστυνομία αρνήθηκε να σχολιάσει για συγκεκριμένα πρόσωπα.

Η Τούνμπεργκ και δεκάδες άλλοι ακτιβιστές για το κλίμα άρχισαν να αποκλείουν τις κύριες εισόδους του κοινοβουλίου της Σουηδίας χθες, Δευτέρα, στο πλαίσιο καθιστικής τους διαμαρτυρίας κατά των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της, σύμφωνα με τους ίδιους, πολιτικής αδράνειας.

Οι ακτιβιστές έφυγαν χθες το απόγευμα, αλλά επέστρεψαν για να συνεχίσουν τη διαμαρτυρία τους σήμερα το πρωί.

Η 21χρονη Τούνμπεργκ έγινε το πρόσωπο των νέων που αγωνίζονται κατά της κλιματικής αλλαγής, αφού η δράση της από το 2018, όταν άρχισε να διαμαρτύρεται κάθε Παρασκευή μπροστά στο σουηδικό κοινοβούλιο, έλαβε γρήγορα διαστάσεις και διευρύνθηκε σε ένα παγκόσμιο κίνημα της νεολαίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής με μεγάλες διαδηλώσεις σε όλον τον κόσμο.

Η Τούνμπεργκ είχε συλληφθεί πέρυσι από την αστυνομία ή είχε απομακρυνθεί από διαδηλώσεις σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Νορβηγία και η Γερμανία.

Δικαστήριο στη Βρετανία την απήλλαξε τον περασμένο μήνα από τις κατηγορίες για διατάραξη της δημόσιας τάξης, καθώς δικαστής απεφάνθη ότι η αστυνομία δεν είχε την εξουσία να συλλάβει την ακτιβίστρια, όπως και άλλους, που μετείχαν σε διαδήλωση που έγινε πέρυσι στο Λονδίνο.

Πηγή: skai.gr

