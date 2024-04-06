Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως βρήκε τη νύχτα το πτώμα ενός ομήρου στη Χαν Γιουνίς (νότια Λωρίδα της Γάζας), ο οποίος σκοτώθηκε, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ενώ βρισκόταν υπό αιχμαλωσία.

Ο Ελάντ Κατζίρ (Elad Katzir) ο οποίος ήταν 47 ετών όταν απήχθη την 7η Οκτωβρίου από το κιμπούτς Νιρ Οζ, «σκοτώθηκε, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών, ενώ ήταν αιχμάλωτος, από την τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ», επισημαίνεται σε ένα δελτίο τύπου του ισραηλινού στρατού.

The body of hostage Elad Katzir was rescued by security forces overnight from Khan Yunis and returned to Israeli territory.



Elad Katzir was abducted from Kibbutz Nir Oz by the Islamic Jihad terrorist organization during the October 7 Massacre. His mother, Hanna, was also… — Israel Defense Forces (@IDF) April 6, 2024

Τη μητέρα του, Χάνα, την είχαν επίσης απαγάγει και είχε απελευθερωθεί την 24η Νοεμβρίου στο πλαίσιο της μοναδικής εκεχειρίας που εφαρμόστηκε στους έξι μήνες πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Ο πατέρας του Αβραάμ είχε σκοτωθεί την ημέρα της επίθεσης της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης στο κιμπούτς.

Η σορός του Ελάντ Κατζίρ επαναπατρίστηκε στο Ισραήλ, όπου ταυτοποιήθηκε επίσημα, ανέφερε επίσης ο στρατός, ο οποίος εξέφρασε «τα βαθύτερα συλλυπητήριά του στην οικογένεια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.