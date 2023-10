Βρετανία: Συνελήφθη η Γκρέτα Τούνμπεργκ σε διαδήλωση στο Λονδίνο - Δείτε βίντεο

Πολλές εκατοντάδες ακτιβιστές για το κλίμα συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις κατά την πρώτη ημέρα του Energy Intelligence Forum, ενός συνεδρίου των πλέον υψηλόβαθμων στελεχών εταιρειών του τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου

Η Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη σήμερα στο Λονδίνο, σε μια διαδήλωση που οργανώθηκε στο περιθώριο μιας πετρελαϊκής συνόδου, ανέφερε ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου.

BREAKING: Greta Thunberg has been arrested blocking the entrance to the Oil and Money conference.



Hours after delivering a speech about the pollution of our politics by oily money.



It's up to us to stand up for us.



It's up to us to save us. #OilyMoneyOut pic.twitter.com/kgY2HoWXPO — Fossil Free London (@fossilfreeLDN) October 17, 2023

Πολλές εκατοντάδες ακτιβιστές για το κλίμα συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις κατά την πρώτη ημέρα του Energy Intelligence Forum, ενός συνεδρίου των πλέον υψηλόβαθμων στελεχών εταιρειών του τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Μεταξύ άλλων, απέκλεισαν τις εισόδους του ξενοδοχείου InterContinental, όπου διεξάγεται το συνέδριο.

🚨 Greta Thunberg has been speaking at a Fossil Free London press conference by Hyde Park



She says “The elites have no intention of transition. We have to take direct action. We have to reclaim the power and that is what we are doing today. We have to kick oily money out”@LBC pic.twitter.com/0dxgWTH3dz — Henry Riley (@HenryRiley1) October 17, 2023

Climate activist Greta Thunberg detained by police in London



pic.twitter.com/fskUF270kL — The Post Millennial (@TPostMillennial) October 17, 2023

Η Τούνμπεργκ συνελήφθη το μεσημέρι από δύο αστυνομικούς και οδηγήθηκε σε μια κλούβα της αστυνομίας. Νωρίτερα, η αστυνομία είχε ανακοινώσει στην πλατφόρμα X τη σύλληψη πέντε διαδηλωτών για παρακώλυση της κυκλοφορίας.

Statement following further arrests made at a protest outside a hotel in Park Lane today. pic.twitter.com/PucxUpFVXR — Metropolitan Police Events (@MetPoliceEvents) October 17, 2023

Το πρωί, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, η Γκρέτα Τούνμπεργκ κατήγγειλε ότι «πίσω από κλειστές πόρτες (…) οι πολιτικοί συνάπτουν συμφωνίες και συμβιβασμούς με τους λομπίστες του καταστροφικού τομέα των ορυκτών καυσίμων.

Ο πρόεδρος-διευθύνων σύμβουλος της TotalEnergies Πατρίκ Πουγιανέ και ο γενικός διευθυντής της Shell Ουαέλ Σαουάν αναμένεται ότι θα μιλήσουν σήμερα στο Energy Intelligence Forum.

Οι διαδηλωτές, υπό τον ήχο ταμπούρλων, φώναζαν συνθήματα όπως «σταματήστε το πετρέλαιο» και «τίποτα δεν μας σταματά, ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός». Ακτιβιστές της Greenpeace άπλωσαν ένα τεράστιο πανό στην πρόσοψη του ξενοδοχείου με το σύνθημα «οι μεγάλοι του πετρελαϊκού τομέα θα πρέπει να πληρώσουν».

«Έχω έξι εγγόνια, βλέπω εφιάλτες σκεπτόμενη το μέλλον τους», είπε η Ντόρο Μάρντεν, μια 75χρονη Λονδρέζα συνταξιούχος.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Fossil Free London που οργάνωσε την κινητοποίηση, κατήγγειλε ότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων-ρεκόρ που κατέγραψαν πέρσι οι πετρελαϊκές εταιρείας επανεπενδύθηκε για την επέκταση της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων και όχι για την πράσινη ενέργεια «την οποία υποτίθεται ότι στηρίζουν».

Ο επικεφαλής της σαουδαραβικής εταιρείας Aramco, Αμίν Νάσερ, είπε στο συνέδριο ότι είναι αναγκαίες οι νέες επενδύσεις για να αντικατασταθούν οι «γερασμένες» πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν επίσης το γεγονός ότι ο πρόεδρος της COP28, της ετήσιας συνόδου για το κλίμα που οργανώνει ο ΟΗΕ και θα διεξαχθεί από τις 30 Νοεμβρίου μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου στο Ντουμπάι, δεν είναι άλλος από τον πρόεδρο της πετρελαϊκής εταιρείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον Σουλτάν αλ Τζάμπερ. «Ξέρουμε ότι οι λομπίστες των ορυκτών καυσίμων υποβαθμίζουν εδώ και δεκαετίες τις διαδικασίες των COP», είπε πριν από τη σύλληψή της η Τούνμπεργκ, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή του προέδρου της COP28 καταδεικνύει με σαφήνεια την έλλειψη φιλοδοξίας των συνόδων αυτών που δεν μπορούν «να οδηγήσουν σε μια δραστική μείωση των εκπομπών CO2».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

