«Το γαλατικό χωριό» των ΗΠΑ…. Αν και ο Τζο Μπάιντεν «σκούπισε» όλες τις πολιτείες όπου διεξάγονταν ψηφοφορίες για την ανάδειξη του υποψηφίου των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές χθες «Σούπερ Τρίτη», μια... φτωχή και μόνη περιοχή του αντιστάθηκε: η αμερικανική Σαμόα, αρχιπέλαγος του Ειρηνικού, επέλεξε αντί γι’ αυτόν τον εντελώς άσημο διεκδικητή του χρίσματος Τζέισον Πάλμερ.

Κατά στατιστικές προβολές και προβλέψεις αμερικανικών ΜΜΕ, ο επιχειρηματίας, με 51 ψήφους, έναντι 40 του προέδρου Μπάιντεν, κέρδισε τους έξι αντιπροσώπους στο συνέδριο του κόμματος που διακυβεύονταν.

The American Dream needs a serious upgrade. I am entering the 2024 presidential race to pass the torch to a new generation of Americans. Together, we can rebuild the American Dream.https://t.co/fRkVZCd24u#palmerforpresident2024 #RebuildTheAmericanDream #presidentialrace pic.twitter.com/HTQWRhpvtc — Jason Palmer (@educationpalmer) November 10, 2023

«Επιτέλους, κάτι ιδιαίτερο κι απροσδόκητο αυτή την αδιάφορη Σούπερ Τρίτη», σχολίασε μέσω X (του πρώην Twitter) ο πολιτολόγος του πανεπιστημίου της Βιρτζίνιας Λάρι Σαμπάτο.

«Υ.Γ.: Δεν έχω ιδέα ποιος είναι αυτός», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στον Τζέισον Πάλμερ.

Εξαιτίας του καθεστώτος της, δηλαδή του ότι είναι περιοχή και όχι πολιτεία, οι περίπου 40.000 κάτοικοι στην αμερικανική Σαμόα δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στις προεδρικές εκλογές.

Η εσωκομματική ψηφοφορία των Ρεπουμπλικάνων στη Σαμόα θα γίνει μεθαύριο Παρασκευή. Μετά την Ουάσιγκτον και το Βερμόντ, αυτή ενδέχεται να είναι μια από τις τελευταίες ευκαιρίες που θα παρουσιαστεί στη Νίκι Χέιλι για να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ.



